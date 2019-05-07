OÖNachrichten: австрийцы в Петербурге призывают к отмене вредных антироссийских санкций

По прошествии 4,5 лет антироссийские санкции так и не принесли положительного результата, пишет Oberösterreichische Nachrichten. Более того, они вредят не только России, но и Европе, в том числе Австрии. Поэтому следует попытаться отойти от санкций и вернуться к плодотворному экономическому сотрудничеству, для которого есть все предпосылки, призывают представители австрийской делегации в Санкт-Петербурге.

Долой антироссийские санкции? Таким вопросом задался журналист Oberösterreichische Nachrichten Дитмар Машер. По его словам, после четырёх лет санкций баланс остаётся отрицательным.

Российская дочерняя компания концерна Magna «Питерформ» разместила производство неподалёку от Санкт-Петербурга, где занимается изготовлением автомобильных комплектующих. Работы на заводе ведутся шесть дней в неделю, 650 сотрудников трудятся вместе с 400 роботами, а продукция пользуется огромным спросом.

«Питерформ» — одна из многочисленных современных и экономически успешных компаний в регионе вокруг Санкт-Петербурга. Безработица в многомиллионном городе составляет всего 4%. О бедствующей экономике, негодующей по поводу европейских санкций, здесь, казалось бы, мало что напоминает. Однако это не совсем так, отмечает австрийский журналист.

Советник по торговле посольства Австрии в России Рудольф Лукавски заявил во время визита высокопоставленной делегации из Верхней Австрии: «Официально говорится, что санкции нас не затрагивают. В действительности же они вредят обеим сторонам».

России санкции стоили примерно 1% ВВП, подсчитало издание. Но и Европа тоже страдает от штрафных мер. Не в последнюю очередь это касается Австрии, которая больше не может поставлять в Россию яблоки, картофель, колбасу, молоко и сыр. В 2013 году Австрия экспортировала в страну товары на €3,5 млрд, после ввода санкций эта сумма понизилась до €1,9 млрд в 2016 году.

В этом виноваты не только санкции, поясняется в статье. Смена курса негативно сказалась на австрийской экономике. Кроме того, в целом снизились инвестиции и покупательная способность, отметил Лукавски. В прошлом году этот показатель составлял €2,1 млрд, в то время как Россия поставила в Австрию товаров на €3,5 млрд. При этом Москва только выиграла от растущих цен на природное сырьё. Российская экономика по-прежнему на 60% зависит от цен на нефть, газ и другие природные ресурсы, пишет Oberösterreichische Nachrichten.

Россия отреагировала на санкции. Продуктовая промышленность уже практически стала автономной в том, что касается свиного и куриного мяса. По кукурузе и пшенице страна и без того составляла конкуренцию на мировом рынке.

«У нас присутствует дефицит во внешней торговле, и мы должны снова изменить ситуацию в ближайшие годы», — считает председатель экономической палаты Верхней Австрии Дорис Хуммер, прибывшая в Россию в составе делегации более чем из 50 человек.

Таким образом, санкции повредили и Австрии, отмечает издание. «Четыре с половиной года назад они, вероятно, были средством, которое следовало понимать как реакцию на украинский кризис. Однако сейчас баланс отрицательный. Необходимо попытаться снова отойти от санкций и связать это с прогрессом по переговорам с Украиной», — уверен представитель земельного совета Верхней Австрии Маркус Ахляйтнер.

По мнению Рудольфа Лукавски, отношения между Австрией и Россией хорошие, как и потенциал для плодотворных экономических связей. Австрия инвестирует в Россию около €6 млрд — в первую очередь, в нефтегазовую сферу, производство древесины и бумаги, а также строительных материалов. В России уверенно представлены австрийские компании, занимающиеся производством упаковочных материалов и машиностроением. Российская сторона начинает уделять больше внимания защите окружающей среды, и Австрия видит в этом шанс для своих предприятий. В свою очередь, Россия является крупнейшим после Германии инвестором в экономику Австрии, подчёркивает Oberösterreichische Nachrichten.