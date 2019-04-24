Der Standard: ЕС опасается притока китайского капитала и утечки своих технологий

Ужесточение правил ЕС в отношении иностранных инвестиций, в первую очередь, связано с Китаем: Брюссель опасается, что посредством крупных вложений в инфраструктурные проекты Пекин может расширять своё политическое влияние, а также осуществлять незаконный трансфер технологий, пишет Der Standard. С другой стороны, отток зарубежного финансирования затормозит развитие и инновации: издание отмечает, что внутриевропейских инвестиций зачастую недостаточно.

Крупные китайские предприятия, такие как Huawei, Xiaomi, Sinochem и Wanxiang, активно завоёвывают зарубежные рынки, что вызывает беспокойство в ЕС, пишет Der Standard.

Издание отмечает, что в целом иностранные инвестиции — это позитивное явление для экономики: они являются показателем хорошего инвестиционного климата, а также веры инвесторов в наличие обширных перспектив. Кроме того, иностранные инвестиции создают новые рабочие места, повышают эффективность, способствуют обмену знаниями и технологиями, увеличивают степень конкуренции.

Однако инвестиции от китайских компаний, близких к властям, могут привести к утечке технологий, что вызывает беспокойство в Европе. В связи с этим стали звучать призывы к тому, чтобы принять ряд соответствующих контрмер. В прошлом году Брюссель ужесточил регулятивные требования: теперь все прямые инвестиции, поступающие в ЕС, должны проходить проверку. Таким образом должны предотвращаться поглощения европейских компаний, представляющих отрасли с продукцией двойного назначения, со стороны тесно связанных с государством китайских предприятий.

Der Standard также информирует, что Германия пошла ещё дальше: немецкое правительство получило право блокировать сделки, в рамках которых неевропейский инвестор намеревается приобрести от 10% акций местной компании.

В соответствии с новыми правилами в ЕС должно быть проверено примерно 83% от общего объёма китайских инвестиций. При этом издание отмечает, что утечку технологий это, вероятно, не остановит, учитывая широкие возможности экономического шпионажа. Кроме того, в Европе возникает беспокойство, связанное с тем, что Пекин может прямо либо косвенно распространять своё влияние с помощью китайских инвесторов, вкладывающихся в европейские инфраструктурные проекты.

В качестве примера приводится порт в бельгийском Зебрюгге, построенный с участием китайского капитала: там для предотвращения подобного сценария с китайской стороной было заключено соглашение, подразумевающее, что бельгийское государство может отстранить инвесторов от управления или ограничить их влияние, в случае если проект будет использоваться не должным образом.

Впрочем, пишет Der Standard, количество государственных китайских компаний, присутствующих в Европе, снизилось, что уменьшает опасность политического воздействия со стороны Пекина.

Другая проблема заключается в том, что внутриевропейских инвестиций зачастую не хватает, отмечает издание. В результате вкупе с протекционистскими мерами возникает нехватка финансирования, что снижает потенциал инноваций и развития.

Der Standard подчёркивает, что сам европейский бизнес приветствует китайские инвестиции: многие компании сейчас не существовали бы без вложений из КНР. Возможно, резюмирует издание, вместо того чтобы заниматься протекционизмом, Брюсселю стоит укреплять национальную экономику и её конкурентоспособность, увеличивая объём собственных инвестиций.