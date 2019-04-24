Der Standard: ЕС опасается притока китайского капитала и утечки своих технологий
Крупные китайские предприятия, такие как Huawei, Xiaomi, Sinochem и Wanxiang, активно завоёвывают зарубежные рынки, что вызывает беспокойство в ЕС, пишет Der Standard.
Крупные китайские предприятия, такие как Huawei, Xiaomi, Sinochem и Wanxiang, активно завоёвывают зарубежные рынки, что вызывает беспокойство в ЕС, пишет Der Standard.
Сборная России в составе Марии Комаровой и Даниила Горячева проиграла Норвегии в матче финала Кубка мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в столице Китая Пекине.
Сербский президент Александр Вучич поздравил лидера России Владимира Путина и российский народ с Днём Победы. Об этом сообщается на сайте президента Сербии.
Евросоюз призывает власти Венесуэлы освободить вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного по делу о попытке государственного переворота.
Американская рок-группа Imagine Dragons выступит на церемонии открытия финального матча Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Посол США Джон Хантсман и его британский коллега Лори Бристоу посетили в Москве парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Москве в четверг, 9 мая, ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Испанский теннисист Давид Феррер завершил спортивную карьеру в возрасте 37 лет.
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является Днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. Об этом он написал в своём Facebook.
Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище.
Президент России Владимир Путин после парада по традиции пешком прошёл от площади до Александровского сада, где солдаты Президентского полка во время церемонии установили венок от имени главы государства у Вечного огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление действующего президента Украины Петра Порошенко, который негативно высказался об акции «Бессмертный полк» и назвал «ряжеными» принимающих в ней участие людей.
Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от лондонского «Тоттенхэма» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Высший суд Черногории приговорил россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно по обвинению в подготовке государственного переворота.
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Российская сторона не планирует увеличивать число военных специалистов в Венесуэле. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Полузащитник английского «Тоттенхэма» Лукас Моура, который оформил хет-трик в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с голландским «Аяксом», заплакал, когда журналисты показали реакцию комментаторов на его победный гол.
В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом. Об этом он сказал в ходе парада Победы на Красной площади.
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск снаряда неопределённой модели.
Испанский футбольный клуб «Барселона» продаст бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо ближайшим летом.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади по случаю 74-й годовщины победы.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT требование комитета палаты представителей США по разведке к генпрокурору страны Уильяму Барру предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» опубликовал видео из раздевалки после победы команды над голландским «Аяксом» в матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади.
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что оснований для прекращения эксплуатации SSJ-100 до окончания расследования нет.
Бывший нападающий сборной Латвии по футболу Марис Верпаковскис поделился эмоциями после матчей полуфиналов Лиги чемпионов.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша о том, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился эмоциями после победы над амстердамским «Аяксом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Глава МИД России Сергей Лавров намерен обсудить с европейскими коллегами ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе на сессии комитета министров Совета Европы 16—17 мая.
Комитет палаты представителей США по разведке направил генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
«Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии запланировано на конец мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.
Дэн Мильштейн, агент защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, сообщил, что его клиент получил вызов в сборную России на предстоящий чемпионат мира.
Лидер России Владимир Путин направил поздравления руководству Израиля в связи с 71-й годовщиной независимости страны и подтвердил готовность способствовать урегулированию на Ближнем Востоке.
«Милуоки Бакс» крупно обыграл «Бостон Селтикс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Полицейские усилили охрану общественного порядка в центре города-героя Киева, где 9 мая запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Об этом информирует РИА Новости.
Спасатели МЧС обнаружили тело четвёртого туриста, погибшего при сходе снежной лавины на Алтае. Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета России по республике.
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Родственники туристов, погибших под снежной лавиной в горах Алтая, начали прибывать в Горно-Алтайск. Об этом сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы и призвал не забывать уроки Великой Отечественной войны.
Роспотребнадзор рассказал гражданам пожилого возраста о правилах поведения для защиты от мошенников. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
В пресс-службе управляющего нацпарком предприятия «Заповедное Прибайкалье» рассказали ТАСС об увеличении площади лесного пожара в Прибайкальcком национальном парке в Иркутской области.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.