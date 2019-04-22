Times: ЦРУ предупреждает — Huawei сотрудничает с армией Китая

ЦРУ стало известно о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei финансируется спецслужбами и вооружёнными силами Китая, пишет The Times. Издание отмечает, что это лишь подогревает опасения о том, что компания будет сотрудничать с китайскими властями.
ЦРУ сообщило, что китайская телекоммуникационная компания Huawei, которая готова поставить в Великобританию технологии мобильной связи 5G, получает финансирование от спецслужб и вооружённых сил КНР, передаёт The Times.
По данным ЦРУ, Huawei финансируют Народно-освободительная армия Китая, комиссия по национальной безопасности страны и китайская разведка.
Британское издание отмечает, что управление поделилось информацией с союзниками по разведывательному альянсу Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.
Корпорация ранее неоднократно заявляла, что не зависит от властей Китая. Тем не менее, критики компании предупреждают, что законы Китая обязывают местные компании сотрудничать со спецслужбами страны.
Представитель Huawei заявил, что компания не комментирует «необоснованные обвинения,не подкреплённые доказательствами и основанные на анонимных источниках». Кроме того, в корпорации добавили, что власти Китая никогда не просили её собирать информацию, а если такой запрос поступит, то компания «даст категорический отказ».
Как сообщает The Times, на следующей неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудит план внедрения в стране 5G с кабинетом министров и Советом национальной безопасности. Ожидается, что Huawei не получит широкой поддержки. При этом в США в связи с новыми данными приняли решение, что сотрудничать с компанией слишком рискованно.
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане). С соответствующими данными ознакомился RT.
Компания Morgan Stanley в I квартале 2020 года намерена обратиться в Центробанк России с заявлением о прекращении банковской деятельности в стране. Об этом сообщается в отчёте ООО «Морган Стэнли Банк».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала эмоциональную реакцию некоторых граждан страны на трагедию с участием пассажирского SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Представитель Государственного департамента в беседе с РИА Новости заявил, что посол США на Украине Мари Йованович покинет пост вместе с завершением полномочий действующего лидера страны Петра Порошенко.
Представители правоохранительных органов Москвы проверяют здание бизнес-центра «Башня-2000» на западе столицы после сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Воссозданная 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени мотострелковая дивизия получила копию Знамени Победы в Ростовской области, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-центр Южного военного округа.
В Москве в связи с проверками, которые проводились на объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, пришлось эвакуировать более 7 тыс. человек. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.