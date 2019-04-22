Times: ЦРУ предупреждает — Huawei сотрудничает с армией Китая

ЦРУ стало известно о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei финансируется спецслужбами и вооружёнными силами Китая, пишет The Times. Издание отмечает, что это лишь подогревает опасения о том, что компания будет сотрудничать с китайскими властями.

ЦРУ сообщило, что китайская телекоммуникационная компания Huawei, которая готова поставить в Великобританию технологии мобильной связи 5G, получает финансирование от спецслужб и вооружённых сил КНР, передаёт The Times.

По данным ЦРУ, Huawei финансируют Народно-освободительная армия Китая, комиссия по национальной безопасности страны и китайская разведка.

Британское издание отмечает, что управление поделилось информацией с союзниками по разведывательному альянсу Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

Корпорация ранее неоднократно заявляла, что не зависит от властей Китая. Тем не менее, критики компании предупреждают, что законы Китая обязывают местные компании сотрудничать со спецслужбами страны.

Представитель Huawei заявил, что компания не комментирует «необоснованные обвинения, не подкреплённые доказательствами и основанные на анонимных источниках». Кроме того, в корпорации добавили, что власти Китая никогда не просили её собирать информацию, а если такой запрос поступит, то компания «даст категорический отказ».

Как сообщает The Times, на следующей неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудит план внедрения в стране 5G с кабинетом министров и Советом национальной безопасности. Ожидается, что Huawei не получит широкой поддержки. При этом в США в связи с новыми данными приняли решение, что сотрудничать с компанией слишком рискованно.