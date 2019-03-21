Bloomberg: несмотря на все угрозы, Трамп проигрывает войну с Huawei в Европе

Президент США Дональд Трамп проигрывает в Европе войну с Huawei, пишет Bloomberg. Американскому лидеру не удаётся убедить европейские страны не подпускать китайскую корпорацию к своим телекоммуникационным сетям.

Ни одна из них так и не ввела запрет против Huawei, несмотря на доводы Вашингтона о том, что оборудование этой компании может быть использовано китайской разведкой. Также не возымели действия угрозы США прекратить обмен разведданными в том случае, если Европа проигнорирует совет американских властей.

Причина, как отмечает издание, проста: Huawei — мировой лидер в сфере сверхскоростной беспроводной технологии 5G, которая, как надеются европейские лидеры, поспособствует росту их экономик. В прошлом году компания оформила более 5400 патентов, то есть в два раза больше, чем компания Ericsson и Nokia, вместе взятые.

Хотя некоторые европейские страны и озвучивали свою обеспокоенность по поводу Huawei, однако им особо не из чего выбирать в плане 5G-инфраструктуры, отмечает Bloomberg.

Изначально, как напоминает издание, Дональд Трамп обвинил Huawei в нарушении американских санкций против Ирана. Финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу была ранее арестована в Канаде и сейчас находится в канадском Ванкувере, где ей грозит экстрадиция в США. Между тем, по мнению критиков, реальная цель Трампа заключается в том, чтобы помешать господству КНР в сфере развёртывания 5G-сетей.