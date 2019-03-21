Bloomberg Оригинал

Bloomberg: несмотря на все угрозы, Трамп проигрывает войну с Huawei в Европе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президенту США Дональду Трампу, несмотря на все его доводы и угрозы, так и не удаётся убедить европейские страны не прибегать к услугам компании Huawei при создании 5G-сетей, сообщает Bloomberg. Таким образом американский лидер проигрывает войну с китайской корпорацией в Европе, отмечается в статье.
Bloomberg: несмотря на все угрозы, Трамп проигрывает войну с Huawei в Европе
Reuters
Президент США Дональд Трамп проигрывает в Европе войну с Huawei, пишет Bloomberg. Американскому лидеру не удаётся убедить европейские страны не подпускать китайскую корпорацию к своим телекоммуникационным сетям.
 
Ни одна из них так и не ввела запрет против Huawei, несмотря на доводы Вашингтона о том, что оборудование этой компании может быть использовано китайской разведкой. Также не возымели действия угрозы США прекратить обмен разведданными в том случае, если Европа проигнорирует совет американских властей.
 
Причина, как отмечает издание, проста: Huawei — мировой лидер в сфере сверхскоростной беспроводной технологии 5G, которая, как надеются европейские лидеры, поспособствует росту их экономик. В прошлом году компания оформила более 5400 патентов, то есть в два раза больше, чем компания Ericsson и Nokia, вместе взятые.
 
Хотя некоторые европейские страны и озвучивали свою обеспокоенность по поводу Huawei, однако им особо не из чего выбирать в плане 5G-инфраструктуры, отмечает Bloomberg.
 
Изначально, как напоминает издание, Дональд Трамп обвинил Huawei в нарушении американских санкций против Ирана. Финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу была ранее арестована в Канаде и сейчас находится в канадском Ванкувере, где ей грозит экстрадиция в США. Между тем, по мнению критиков, реальная цель Трампа заключается в том, чтобы помешать господству КНР в сфере развёртывания 5G-сетей.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
Huawei Дональд Трамп Европа Канада Китай США экстрадиция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров