Эксперт: китайские компании сделают Запад уязвимее для терактов

Если союзники США в Европе позволят китайским корпорациям принять участие в развёртывании у себя сетей 5G, все они, а также и сами Соединённые Штаты, станут более уязвимыми для транснациональных террористических группировок, полагает сотрудник Heritage Foundation Джеймс Карафано. Как пишет аналитик в своей статье для Fox News, угроза слежки со стороны спецслужб Поднебесной усложнит обмен данными между разведками западных стран, что увеличит вероятность терактов.

Китай — враждебная Соединённым Штатам держава, которая «пытается развиваться за наш счёт, делая при этом Америку, а также наших друзей и союзников, менее свободными, богатыми и защищёнными», пишет на сайте канала Fox News вице-президент отдела внешнеполитических и оборонных исследований аналитического института Heritage Foundation Джеймс Джей Карафано. Как подчёркивает Карафано, то же можно сказать и о транснациональных террористических организациях вроде ИГ* и «Аль-Каиды»** — и хотя Пекин не сотрудничает с этими группировками, его политика может усилить уязвимость европейских союзников Вашингтона и самих США к посягательствам со стороны как китайских властей, так и террористов.

По мысли автора, если маркетинговая кампания, развёрнутая китайскими телекоммуникационными компаниями с целью получить контракты на развёртывание сетей 5G в западных странах, увенчается успехом, и европейские страны согласятся применять технологии 5G от корпорации Huawei, Запад окажется беззащитен перед спецслужбами Поднебесной. Как поясняет Карафано, Пекин уже около 20 лет практически в открытую работает над включением частных предприятий в свою оборонную инфраструктуру, и сейчас в полной мере частных телекоммуникационных компаний в Китае просто не осталось: все они, в соответствии с китайским законодательством, обязаны сотрудничать с разведывательными агентствами и передавать им данные. При этом «образчиком» такого «гражданско-военного слияния» является Huawei — мировой лидер в области технологий 5G, которого в западных странах неоднократно обвиняли в шпионаже, отмечает эксперт.

«Если союзники позволят Китаю стать хребтом их беспроводных сетей, вся информация, передаваемая по этим сетям, и вообще всё, что от них зависит, будет скомпрометировано, включая ключевые объекты инфраструктуры, а также компьютерные системы разведывательных агентств и вооружённых сил, — пишет Карафано. — США регулярно делятся крайне важными разведданными со своими союзниками, а те — с ними, но если такой обмен придётся выполнять через сети, созданные при участии Китая, у нас не будет и подобия безопасности и конфиденциальности».

Одним из важнейших направлений, по которым осуществляется информационный обмен между западными спецслужбами, является антитеррористическая деятельность — и они будут вынуждены свернуть этот обмен, их уязвимость перед террористами резко вырастет, предупреждает Карафано. Под угрозой также окажется и другая разведывательная деятельность — ведь Западу нужно наблюдать не только за террористами, но и за такими игроками, как Россия и Северная Корея, отмечает он.

По мнению автора, Вашингтону следует чётко обрисовать, какие нормативные базы и методы ведения бизнеса он считает недопустимыми, и дать понять американским компаниям и иностранным партнёрам, что в случае применения таких баз и методов они будут исключены из американской 5G-инфраструктуры. Кроме того, американским властям нужно настаивать на том, чтобы союзные им страны устанавливали у себя те же стандарты безопасности, что приняты в США, дабы сохранять доверие и сотрудничество между «свободолюбивыми государствами» и не ослаблять давление на те страны и компании, которые выступают против их общих интересов, подытоживает аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

