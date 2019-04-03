SCMP: Ирландия не испугалась Huawei

Китайскому гиганту Huawei, который подвергается серьёзному давлению со стороны многих западных стран, приходится гораздо легче в Ирландии, пишет SCMP. Как отмечается в материале издания, компания активно инвестирует в ирландские научно-технические разработки и участвует в развёртывании в стране сети 5G — и пользуется при этом почти полной поддержкой ирландского правительства.

Несмотря на то что многие западные страны, включая США и Австралию, в последние месяцы запретили китайскому гиганту Huawei участвовать в создании для них сетей 5G или значительно ограничили такое участие в связи с опасениями по поводу возможного шпионажа со стороны Пекина, Ирландия, ставшая в последние годы одним из технологических оазисов Европы, «не стала даже и намекать» на какие-то сомнения по поводу китайской компании, пишет South China Morning Post.

Как отмечается в материале издания, тогда как Великобритания, Германия и другие европейские страны тщательно наблюдают за деятельностью Huawei, в Ирландии корпорация полностью освобождена от такого «пристального внимания властей» и уже сейчас в сотрудничестве с местными телекоммуникационными компаниями Eir и Vodafone помогает разворачивать сеть 5G и инвестирует в научные разработки. Глава ирландского направления в Huawei Джиджей Шен в феврале подчёркивал, что ирландское правительство «очень благосклонно» относится к деятельности компании.

По мнению редактора сайта технологических новостей Silicon Republic Джона Кеннеди, Ирландия, «по всей видимости, сохраняет нейтральность во всей этой истории с подозрениями в отношении Huawei со стороны государств «Пяти глаз»* и не примыкает ни к одной из сторон, понимая как ценность инвестиций в свою экономику со стороны США, так и потенциал положительного эффекта от того, что может сделать Китай».

Ирландия, которая на протяжении большей части XX века после отделения от Великобритании испытывала экономические трудности, в 80-е годы стала реализовывать новую экономическую политику, сделав ставку на привлечение зарубежных компаний, напоминает автор статьи. С тех пор страна благодаря низким налогам на прибыль предприятий, членству в ЕС и наличию высококвалифицированной англоговорящей рабочей силы смогла превратиться в один из мировых технологических центров, подчёркивает журналист. Возникший в связи с этим приток инвестиций позволил Ирландии между 1990-м и 2018 годом увеличить ВВП почти в пять раз до $69 тыс., что больше, чем у соседней Великобритании, отмечает он. Huawei, присутствующая в Ирландии с 2004 года, имеет там почти 200 сотрудников и только в 2015 году вложила в научные разработки в стране около €35 млн, говорится в материале.

По словам господина Кеннеди, Huawei, являясь относительно новым игроком на рынке разработок Ирландии, уже начала устанавливать стандарты в плане широкополосного интернета и 5G. «У Ирландии есть способность ставить на нужных лошадок в плане технологий, и, как мне кажется, политики будут смотреть на Huawei в долгосрочной перспективе и учтут как её значение в общей технологической картине, так и тот факт, что её успех в Ирландии побудит и другие китайские компании вложить деньги в страну», — цитирует журналиста SCMP.

По данным газеты, в 2017 году Huawei вступила в партнёрские отношения с дублинским Тринити-колледжем — одним из престижнейших ирландских вузов, — намереваясь проводить совместные исследования в области распознавания видеоизображений и искусственного интеллекта. Партнёрство было заключено после визита в Дублин основателя Huawei Жэня Чжэнфэя, который встретился в ирландской столице со студентами Тринити-колледжа, отмечается в статье. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал партнёрство «отличной рекламой для уровня профессиональной подготовки ирландских специалистов» и примером «повышенного внимания Huawei к своей деятельности в Ирландии».

Впрочем, хотя присутствие Huawei в Ирландии и не привлекает к себе столько внимания властей, сколько в других странах, деятельность компании не осталась незамеченной, пишет SCMP. В частности, американские власти в ходе визита в Вашингтон министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни в прошлом месяце не преминули напомнить о том, что США хотели бы, чтобы все западные страны прекратили отношения с китайским гигантом. В свою очередь, представители оппозиционной партии Fianna Fail критиковали правительство за то, что оно «отмалчивается» по вопросу Huawei, предполагая, что оно, по всей видимости, просто не понимает проблему, говорится в статье. Кроме того, журналистам SCMP удалось установить, что определённые вопросы вызывает и деятельность Huawei в секторе образования. Так, после того как британская телекоммуникационная компания BT в минувшем декабре объявила о том, что устранит всё оборудование производства Huawei из британской сети 4G, отдельные сотрудники Тринити-колледжа в электронной переписке предлагали руководству посоветоваться с правительством страны по вопросу дальнейшего сотрудничества с компанией. Тем не менее до консультаций дело так и не дошло, подчёркивается в статье.

* Разведывательный альянс пяти англоговорящих стран: США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии (прим. ИноТВ).