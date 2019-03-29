Американский эксперт: всё, что создаётся в КНР, оказывается в руках китайских военных

Популярное
-
Куба, Никарагуа и Венесуэла: Contra Magazin составил список вероятных жертв НАТО Contra Magazin
-
Hannoversche Allgemeine: российские самолёты в Венесуэле напомнили немецкому политику Карибский кризис Hannoversche Allgemeine
-
Порошенко: мой главный оппонент на предстоящих выборах — Владимир Путин ГОРДОН
-
Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ Fox News
-
Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
-
El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
-
Замглавы канцелярии президента Польши: никто не называл Путина персоной нон грата Radio ZET
-
Aargauer Zeitung: в годовщину натовских бомбардировок Сербия сердцем с Россией, а головой — в ЕС Aargauer Zeitung
INFOX.SG
-
КХЛ объяснила, почему не была засчитана шайба СКА в ворота ЦСКА
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объяснила, почему не была засчитана шайба крайнего нападающего петербургского СКА Евгения Кетова в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции.
-
Украина усилила погранконтроль на границе с Крымом из-за выборов
Государственная пограничная служба Украины в Херсонской области усилила меры безопасности на границе с Крымом в связи с президентскими выборами в стране.
-
СМИ: Разговоры Абызова прослушивали два года
Правоохранительные органы начали прослушку разговоров экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова за два года до его ареста, сообщает РБК со ссылкой на источник.
-
СМИ: Буффон договорился с ПСЖ о новом контракте
Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон в ближайшее время подпишет новое соглашение с французским футбольным клубом.
-
В Норвегии заявили, что в случае ЧП будут вынуждены обращаться к России за помощью
В Норвегии заявили о вероятной необходимости обратиться к России за помощью в случае чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия достаточного количества ресурсов, в частности спасательных вертолётов.
-
Ван дер Варт назвал фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов
Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу и лондонского «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт рассказал, какая команда, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
-
Защита обжаловала арест Абызова
Защита обжаловала арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
-
Экс-футболист сборной Голландии сравнил игрока «Аякса» де Йонга с Кройфом
Бывший нападающий сборной Нидерландов по футболу Пьер ван Хойдонк выразил надежду, что у хавбека «Аякса» Френки де Йонга, который недавно подписал контракт с «Барселоной», сложится карьера в каталонском клубе, а также сравнил его с легендарным голландским игроком Йоханном Кройфом.
-
Лавров и Чавушоглу начали встречу в Анталье
Российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу начали встречу в Анталье. Главы ведомств намерены обсудить вопросы политического урегулирования конфликта в САР и запуск работы конституционного комитета.
-
В Хабаровске зарезали семью из трёх человек
В Хабаровске сотрудники следственного управления устанавливают обстоятельства смерти семьи из трёх человек, на телах которых обнаружены множественные ножевые ранения.
-
Комиссия ЗВО выясняет обстоятельства смерти сбежавшего солдата
Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства смерти контрактника, сбежавшего из воинской части в Тверской области. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
-
СМИ: «Реал» провёл переговоры с агентом футболиста «Ювентуса» Пьянича
Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен летом подписать контракт с полузащитником туринского «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.
-
Рубль растёт на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
В «Спартаке» ответили на слова президента «Зенита» о ТВ-аудитории
Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной телевизионной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
-
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела. Об этом сообщили в Западном военном округе.
-
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Чёрном море
Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Чёрного моря группу кораблей НАТО. Как сообщает Национальный центр управления обороной, в состав группы входят три фрегата УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании.
-
Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести пилотируемый запуск к МКС с Байконура
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что NASA обратилось к российской госкорпорации с просьбой отложить запуск к МКС с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-13», который был намечен на 6 июля.
-
СМИ назвали зарплату Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Стала известна зарплата главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера по новому контракту с клубом.
-
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире. Об этом рассказал управляющий директор КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.
-
«Хьюстон» взял верх над «Денвером» в НБА, Харден набрал 38 очков
«Хьюстон Рокетс» разгромил «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
В Крайстчерче арестовали школьника за «материалы сомнительного характера»
Полиция новозеландского Крайстчерча после теракта в мечетях арестовала школьника за создание «материалов сомнительного характера».
-
Халеп уступила Плишковой в 1/2 финала турнира WTA в Майами
Румынка Симона Халеп потерпела поражение от представительницы Чехии Каролины Плишковой в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
-
Вооружённый сержант сбежал из воинской части в Тверской области
Вооружённый автоматом военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области, в настоящее время он разыскивается, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
-
«Флорида» переиграла «Оттаву» в НХЛ, Дадонов набрал три очка
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Музеи Москвы будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
Московские музеи будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца.
-
«Даллас» одолел «Эдмонтон» в НХЛ благодаря шайбе Радулова и 40 сейвам Худобина
«Даллас Старз» по буллитам одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Федерер вышел в полуфинал турнира ATP в Майами
Швейцарец Роджер Федерер обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000 в американском Майами.
-
ВМС США ищет поставщиков топлива для военных учений на Украине
США ищут потенциальных поставщиков топлива для военно-морских учений Sea Breeze 2019 на Украине и в Румынии. Такую заявку разместило Военно-морское министерство страны.
-
Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала заявление об отставке и покинет пост 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
-
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль» в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
В Россию за 12 лет вернулись более 800 тысяч соотечественников
С начала реализации государственной программы по добровольному переселению соотечественников (с 2007 года) в Россию вернулись 826 тыс. человек. Об этом RT заявили в пресс-службе МВД России.
-
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Каролину» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
-
В России предложили запретить изымать детей из оказавшихся в сложных условиях семей
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагает запретить отбирать детей у родителей из семей, оказавшихся в сложных условиях.
-
Консульство России в Шанхае оказывает помощь госпитализированной модели
Генеральное консульство России в Шанхае следит за ситуацией с госпитализированной в одну из клиник города российской моделью Алисой Митровой и оказывает ей помощь в рамках своих полномочий.
-
Опрос: у россиян вырос уровень цифровой грамотности
Аналитический центр НАФИ провёл исследование уровня цифровой грамотности россиян. С результатами опроса ознакомился RT.
-
США потратили более $1,3 млрд на поддержку армии Украины с 2014 года
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на поддержку украинской армии. Об этом сообщил газете «Известия» пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
-
МИД Канады осудил запрет Гуаидо занимать госпосты в Венесуэле
Канада осуждает решение властей Венесуэлы запретить лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо занимать государственные должности в стране в течение 15 лет. Об этом заявили в МИД страны.
-
Коломойский рассказал о своём отношении к Зеленскому
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью агентству УНИАН рассказал о своём отношении к кандидату в президенты страны, шоумену Владимиру Зеленскому.
-
В Москве 29 марта ожидается до +7 °С
В Москве в пятницу, 29 марта, ожидается до +7 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
-
США готовы продлить торговые переговоры с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа готова продолжать переговоры с представителями Китая по вопросам торгового соглашения в течение месяцев. Об этом заявили в Национальном экономическом совете.
-
Тимошенко пообещала не собирать «майдан» при поражении на выборах
Кандидат в президенты Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» заявила, что не планирует организовывать «майданы» на Украине в случае поражения на президентских выборах.
-
МИД Кубы назвал цинизмом попытки США влиять на отношения других стран
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал цинизмом стремление США повлиять на отношения суверенных государств Латинской Америки с другими странами.
-
Трамп и Мун Чжэ Ин проведут переговоры в Вашингтоне 10—11 апреля
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин планируют провести встречу 10—11 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.
-
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Чёрное море
В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть, как четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО пересекают пролив Босфор и входят в Чёрное море.
-
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
-
«Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей
Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания. Об этом сообщает газета «Известия».
-
США приостановили полёты бомбардировщиков B-1B Lancer
Соединённые Штаты приостановили с 28 марта полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами. Об этом сообщает Командование глобальных ударов американских ВВС.
-
Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы
Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российские военные специалисты должны быть отозваны из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.
-
Здания в Петропавловске-Камчатском не пострадали после землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Тихого океана возле берегов Камчатки не привело к разрушениям в Петропавловске-Камчатском, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.