Американский эксперт: всё, что создаётся в КНР, оказывается в руках китайских военных

Европейский союз открыто игнорирует предупреждение Соединённых Штатов о необходимости запретить китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei выступать в качестве потенциального поставщика сетей 5G. Вместо этого Евросоюз, несмотря на кампанию США против Huawei, решил призвать страны более активно делиться информацией, чтобы помочь устранить связанные с этими 5G-сетями риски в сфере кибербезопасности.

Китайская компания заявляет, что они не заметили никаких последствий для своих продаж. Для оценки происходящего в киберпространстве и, разумеется, в международной политике мы этим вечером пообщаемся с Морганом Райтом, бывшим высокопоставленным советником в рамках программы Госдепа по помощи в борьбе с терроризмом, бывшим советником по работе с правоохранительными органами при национальном комитете Республиканской партии, экспертом в сфере кибербезопасности. Рады, что вы участвуете в нашей программе.

МОРГАН РАЙТ, эксперт в сфере кибербезопасности: Здравствуйте.

Морган, здравствуйте. Поразительно видеть, что Соединённым Штатам не удаётся повлиять на проникновение Huawei в дружественные сети союзников США, в частности Евросоюза.

МОРГАН РАЙТ: Знаете, мы столкнулись с врагом, и этот враг — компания Huawei и Китай. Даже не сомневайтесь в этом. Прямо сейчас, Лу, у Huawei благодаря доступу к безграничному капиталу китайского правительства, коммунистического правительства, теперь больше половины патентов в сфере 5G. Они устанавливают его всюду. В Бостоне все поезда, закупаемые метрополитеном, оборудованы… поступают из Китая. Такая же ситуация с метро и здесь, у нас.

Все эти технологии, представьте себе, встроены в целях кибершпионажа, поскольку именно так поступают китайцы. Это повторение притчи про лягушку и скорпиона. Зачем они это делают? Потому что именно так они поступают. От каждой компании в Китае ожидают, что она будет работать с разведслужбами. Это называется военно-гражданское внедрение. Я вам гарантирую: все создаваемые лабораторией Google в Шанхае разработки в сфере искусственного интеллекта оказываются в руках китайских военных.

Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.