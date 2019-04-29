Der Standard: в США обеспокоены связями между Россией и Австрией
На прошлой неделе представители ведущих австрийских компаний встречались в Нью-Йорке с американскими инвесторами, сообщает Der Standard.
На прошлой неделе представители ведущих австрийских компаний встречались в Нью-Йорке с американскими инвесторами, сообщает Der Standard.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов получил дисквалификацию на один матч за поведение после игры 28-го тура с екатеринбургским «Уралом».
Старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло призвал протестующих против храма на месте сквера и сторонников строительства воздерживаться от резких выражений, так как обе точки зрения имеют право на существование.
Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская в разговоре с RT прокомментировала решение Первого канала аннулировать результаты голосования в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети».
Подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон о государственном языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права проживающих в стране национальных общин и диаспор. Об этом говорится в заявлении МИД Венгрии.
Испанец Рафаэль Надаль одержал разгромную победу над французом Жереми Шарди в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
Гульмира Алибек, мать Ержана Максима, который стал вторым в финале конкурса «Голос. Дети», комментируя решение Первого канала аннулировать результаты конкурса, рассказала, что находится в шоке.
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» выразил недовольство решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финал Лиги Европы в столице Азербайджана Баку.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал RT решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования на финале «Голос. Дети» аннулировать его результаты.
Россия готова к проведению следующего раунда трёхсторонних переговоров с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский.
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Испанец Фернандо Вердаско одолел австрийца Доминика Тима в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.
Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал ситуацию с обмелением Волги и других крупных рек республики.
Швейцарец Роджер Федерер взял верх над португальцем Жоау Соузой в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.
Посольство России в Йемене, которое в настоящее время находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, проверяет информацию о том, что при авиаударе арабской коалиции по Сане пострадали две россиянки. Об этом RT рассказали в дипмиссии.
Первый канал принял решение провести специальный выпуск шоу «Голос. Дети», итоги которого были ранее аннулированы. Об этом говорится в заявлении телеканала.
Американские санкции против проекта «Северный поток — 2» и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России. Такое мнение выразил помощник секретаря российского Совета безопасности Александр Абелин.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Первый канал после получения предварительных итогов расследования голосования на финале «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, принял решение аннулировать результаты финала.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году в США.
Компания Group-IB передала Первому каналу первые данные расследования по шоу «Голос. Дети», которые также были направлены в компанию Talpa Media, владеющую правами на «Голос». Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб намерен подать жалобу на футболиста екатеринбургского «Урала» Владимира Ильина за оскорбление полузащитника тульской команды Резиуана Мирзова по национальному признаку во время ответного матча полуфинала Кубка России.
Действия посла США в Германии по ситуации с газом неприемлемы, создаётся впечатление, что ФРГ является колонией Соединённых Штатов, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT решение главы МИД Украины Павла Климкина отменить своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России.
Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации на Украине телевизионного сериала «Сваты».
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», Института социальных исследований им. Ярёменко и группы «Рейтинг».
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией по вынесенному ему приговору.
Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков заявил, что поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина допущено к проведению матчей чемпионата страны.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, что до конца недели в столице ожидаются «довольно прохладные» ночи, а во вторник, 21 мая, придёт следующая «порция осадков».
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолётов ВКС России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединённого Королевства.
Дело о нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП) со стороны английского футбольного клуба «Манчестер Сити» передано в судебную палату.
В ходе акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге в среду, 15 мая, сотрудники полиции задержали 70 человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал опрос «Левада-Центра» о сбережениях российских семей.
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» заинтересован в трансфере аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи прокомментировал назначение Томаса Цорна генеральным директором столичного «Спартака».
В Кремле считают оправданным силовой сценарий во время провокаций в Екатеринбурге, где проходят акции в защиту сквера, в котором планируется строительство храма.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прибыл в расположение сборной Швеции по хоккею и сможет помочь команде в матче с Австрией на чемпионате мира в Словакии.
Глава МИД Украины Павел Климкин отменил своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России. Об этом сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону заинтересован в подписании контракта с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от украинской стороны никаких приглашений на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб заключит полноценный контракт с арендованным у ПСЖ футболистом Гжегошем Крыховяком.
Российский газ более привлекателен для Германии с экологической точки зрения, чем СПГ из Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст на международной газовой конференции.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Джастином Гэтжи.
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность. Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию в некоторых СМИ, согласно которой он покинет команду по окончании сезона.
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела.
В Москве задержали 26-летнего россиянина, который перечислил не менее 50 млн рублей на банковские карты действующих в Сирии террористов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.