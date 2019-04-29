Der Standard: в США обеспокоены связями между Россией и Австрией

Американские инвесторы не торопятся вкладывать деньги в австрийские предприятия, поскольку настороженно относятся к тесным связям между Россией и Австрией, пишет Der Standard. Отмечается, что, начиная с 2014 года, Россия резко увеличила свои прямые инвестиции в Австрию. В Вашингтоне уверены, что Вена помогает Москве расширять своё влияние.

На прошлой неделе представители ведущих австрийских компаний встречались в Нью-Йорке с американскими инвесторами, сообщает Der Standard.

Как отмечает издание, праздничное настроение австрийских бизнесменов быстро улетучилось, когда речь зашла о неудобной теме — России: из-за связей с Кремлём в США зачастую относятся к Австрии со скепсисом. В Вашингтоне преобладает нелестный шаблон о том, что Австрия является «перевалочной базой» российских денег и олигархов, а также лазейкой для интересов Москвы, пишет Der Standard.

Эти представления были материализованы в виде экспертного доклада, представленного в том числе в комитете по разведке палаты представителей США. Доклад был составлен американским центром стратегических и международных исследований (CSIS): в нем приводятся различные аргументы, призванные доказать, что Австрия помогает Москве расширять своё влияние. В частности, упоминаются связи австрийской партии свободы (FPO) с Кремлём, сделки австрийского энергетического концерна OMV с «Газпромом», а также инвестиции Вены в «Северный поток — 2» и лоббирование проекта в европейских наднациональных институтах.

Кроме того, CSIS отмечает, что, начиная с 2014 года, объём российских прямых инвестиций в Австрию почти удвоился, составив €25 млрд: по мнению американского исследовательского центра, Россия использует Австрию для обхода санкций.

Всё это было высказано американской стороной австрийским бизнесменам, пишет Der Standard. Под наиболее жёсткой критикой оказались банки, которые обвиняются не только в связях с Россией, но ещё и в отмывании денег. CSIS предполагает, что 17 австрийских банков были вовлечены в подобные операции с участием российских игроков. В их числе был указан и Raiffeisen Bank International.

Издание отмечает, что обвинения американской стороны пока не были ничем подкреплены, однако австрийские банки должны быть начеку. США могут изолировать их от долларовых сделок, что может сильно пошатнуть позиции финансовых институтов.

Резюмируя, Der Standard отмечает, что нынешняя политика США, направленная против России, как обычно, повышает напряжённость в Австрии.