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Guardian: большинство европейцев считают, что Евросоюз развалится в ближайшие 20 лет

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Как показал опрос, проведённый исследовательским центром YouGov в 14 странах Европы, большинство европейцев считают, что ЕС в ближайшие 10—20 лет распадётся, сообщает The Guardian. Причём большинство респондентов, придерживающихся этой точки зрения, — в Словакии и Франции, говорится в статье.
Guardian: большинство европейцев считают, что Евросоюз развалится в ближайшие 20 лет
Reuters
Несмотря на то что Евросоюз достиг рекордных за более чем четверть века высот, более половины европейцев считают, что ЕС, скорее всего, рухнет в ближайшие 20 лет, пишет The Guardian.
 
Эти данные были получены в результате опроса, проведённого исследовательским центром YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям в 14 европейских странах: во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чешской республике, Венгрии, Дании, Испании и Польше. В ходе опроса большинство респондентов заявили, что развал ЕС в ближайшие 10—20 лет является «реалистичной возможностью».
 
Больше всего опрошенных, разделяющих эту точку зрения, оказалось в Словакии — 66%.
 
Следом за ней идёт Франция, где в преддверии предстоящих выборов в Европарламент партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» уступает Национальному объединению Марин Ле Пен. 58% опрошенных французов выразили мнение, что ЕС, скорее всего, рухнет в ближайшие 20 лет.
 
Меньше всего в развал Еврсоюза верят в Швеции (44%), Дании (41%) и Испании (40%).
 
Этот же опрос показал проблемы с благосостоянием у европейцев. Так, среди прочего, лишь треть немцев и четверть французов и итальянцев заявили, что к концу месяца у них остаются деньги на дискреционные расходы, то есть не входящие в число жизненно необходимых, пишет The Guardian.

 

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Guardian Великобритания Европа
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