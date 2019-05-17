Guardian: большинство европейцев считают, что Евросоюз развалится в ближайшие 20 лет

Несмотря на то что Евросоюз достиг рекордных за более чем четверть века высот, более половины европейцев считают, что ЕС, скорее всего, рухнет в ближайшие 20 лет, пишет The Guardian.

Эти данные были получены в результате опроса, проведённого исследовательским центром YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям в 14 европейских странах: во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чешской республике, Венгрии, Дании, Испании и Польше. В ходе опроса большинство респондентов заявили, что развал ЕС в ближайшие 10—20 лет является «реалистичной возможностью».

Больше всего опрошенных, разделяющих эту точку зрения, оказалось в Словакии — 66%.

Следом за ней идёт Франция, где в преддверии предстоящих выборов в Европарламент партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» уступает Национальному объединению Марин Ле Пен. 58% опрошенных французов выразили мнение, что ЕС, скорее всего, рухнет в ближайшие 20 лет.

Меньше всего в развал Еврсоюза верят в Швеции (44%), Дании (41%) и Испании (40%).

Этот же опрос показал проблемы с благосостоянием у европейцев. Так, среди прочего, лишь треть немцев и четверть французов и итальянцев заявили, что к концу месяца у них остаются деньги на дискреционные расходы, то есть не входящие в число жизненно необходимых, пишет The Guardian.