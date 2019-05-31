Bild: в постоянной тревоге — Польша вооружается «против Путина», и огромные расходы её не пугают

Варшава продолжает вооружаться «против Путина», пишет Bild. Стоит же за всем этим «постоянная встревоженность» Польши из-за России, и огромные расходы польское правительство не пугают, подчёркивает немецкое издание.

Польша продолжает вооружаться «против Путина», пишет немецкий таблоид Bild.

В течение десяти лет, уточняет автор статьи Дирк Мюллер-Тедеран, на новые истребители, комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и прочее вооружение Варшава планирует потратить порядка €43 млрд.

«А стоит за всем этим постоянная встревоженность Польши из-за России», — отмечает журналист Bild. — И огромные расходы польское правительство не пугают».

Воздушное же пространство Польши, как полагают в Варшаве, наилучшим образом защитят именно американские истребители, продолжает Мюллер-Тедеран. Именно поэтому польская сторона и отправила на днях запрос в Вашингтон на покупку 32 новых F-35, сообщает автор статьи.

«Пришло время заменить постсоветскую технику самыми современными боевыми самолётами», — написал у себя на странице в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак. Закупка ультрасовременного вооружения, по словам главы польского Минобороны, стала «приоритетом» для правительства в Варшаве.

В свою очередь, заказ Польшей новейших американских истребителей у США «хорошо вписывается в постоянные попытки Варшавы добиться благосклонности Вашингтона», считает журналист немецкого таблоида.

Следующую же попытку «обаять» Вашингтон уже предпримет президент Польши Анджей Дуда в ходе своего визита в Белый дом 12 июня, причём это его вторая поездка в Вашингтон за последние десять месяцев, напоминает Мюллер-Тедеран.

Что же касается вопроса об усилении военного присутствия Соединённых Штатов в Польше, в частности, размещения в стране американских войск на постоянной основе, то намеченная встреча и вовсе должна стать «прорывом», выразил уверенность глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.