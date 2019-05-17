Сикорский: в Германии не воспринимают Россию как угрозу, потому что думают, что с ней можно объединиться против США

Участвуя в строительстве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», Германия поставила свои экономические интересы выше интересов своих соседей и выше геостратегических интересов всей Европы, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своём интервью Die Welt.

Издание напомнило, что в 2006 году Сикорский сравнил постройку «Северного потока» с пактом Молотова — Риббентропа: по словам польского политика, тогда его высказывание многим не понравилось, однако сейчас всё больше немцев осознаёт, что «Северный поток» не был хорошей идеей.

Кроме того, Сикорский отметил, что Германия должна больше внимания уделять обороне и политике безопасности. В качестве примера он приводит тот факт, что бюджет бундесвера в четыре раза превышает бюджет польской армии — но при этом на вооружении у Польши больше боеспособных танков, чем у Германии. Бывший глава польского МИД подчеркнул, что не лучшее состояние бундесвера вызывает беспокойство у партнёров Германии.

Сикорский отдельно упомянул, что ФРГ снова находится в зоне поражения российских ракет, размещённых в Калининграде, — при этом он не видит, чтобы в Германии серьёзно обсуждали эту проблему. «Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — приводит Die Welt слова Сикорского.

При этом политик отмечает: несмотря на то что, с точки зрения немцев, Россия важнее Польши, немецко-польский торговый оборот превышает немецко-российский. Сикорский с радостью говорит о том, что отношения между Польшей и Германией с каждым годом становятся всё более тесными: что же касается спорных моментов вроде вопроса о немецких репарациях по итогам Второй мировой войны, то они всё чаще отходят на второй план.