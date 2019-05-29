Niezalezna: польский политик призвал Качиньского к ответу за оскорбления России

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намеренно портит отношения с Россией и оскорбляет её, хотя Польша должна с ней дружить, ведь у обеих стран общий враг — Украина, считает польский депутат правого толка Януш Корвин-Микки. Политик уверяет, что за эти действия Качиньский должен ответить перед судом, сообщает Niezalezna.

«Ярослав Качиньский должен ответить за оскорбления в адрес России», — после этих слов польского политика Януша Корвин-Микки любой, кто задумывался над тем, голосовать ли за его политическое объединение «Конфедерация» на выборах в Европарламент, может вздохнуть с облегчением… », — пишет издание Niezalezna.



На выборах в Европейский парламент его группа потерпела поражение, ей не удалось получить ни одного мандата — лишь 4,55% голосов, отмечает издание. На следующий день после выборов польский политик правого толка Януш Корвин-Микки в интервью телеканалу WRealu24 обратился в обвинительном тоне к главе правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому со словами: «То, что ты делаешь, Ярек, это преступление. И я надеюсь, что ты за это ответишь». Речь шла о России, объясняет Niezalezna.



«Ярослав Качиньский за то, что он оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — сказал он.



Политик также подчеркнул, что на Украине Польша имеет дело с бандеровцами. Пока у них не так много поддержки, однако она больше, чем у Адольфа Гитлера за три года до прихода к власти, подчёркивает издание.



«И в этот момент, если перед нами потенциальный враг, нам нужны хорошие отношения с врагом нашего врага, то есть с Россией. Кто страшится России, ставит под удар Польшу», — резюмировал Януш Корвин-Микки.