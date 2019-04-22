Wyborcza: Ле Пен призвала поляков объединяться и не опасаться отношений с Россией

Польская партия «Право и справедливость» и венгерская партия «Фидес» должны быть в одной фракции с Национальным объединением в Европейском парламенте, потому что тогда она будет иметь влияние в Европарламенте, заявила в интервью Gazeta Wyborcza его глава Марин Ле Пен. При этом политик подчеркнула, что это непростая задача, ведь проблема заключается в сложном отношении этих стран к Москве. Однако они должны понять простой факт: не в интересах ЕС оставаться в этом многополярном мире в оппозиции к России.

«Я борюсь за народы. Европейский союз — это федералистская структура, которая верила в то, что может существовать без народов, а на настоящий момент она прямо-таки питается их ослаблением. Это серьёзная политическая и экономическая ошибка. На самом деле Европа богата лишь создающими её народами и их многообразием», — заявила в интервью изданию Gazeta Wyborcza глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Изначальная идея, которая должна была превратить европейскую организацию в один общий голос стран Европы, была превращена в моновласть Европейской комиссии, являющейся технократическим органом, не следующим из демократического выбора... ЕС должен быть преобразован в союз народов. Мы должны отвернуться от федералистской Европы, которая была создана против народов и которая подвела», — подчеркнула политик.

В беседе с журналистами Марин Ле Пен объяснила, что ЕС не может базироваться на принуждении национальных государств к определённым действиям. «Европа не может принуждать народы к чему-либо. Демократия означает то, что люди решают свою судьбу сами. Если мы посчитаем, что ЕС должен заботиться о благополучии народов вопреки их воле, тогда мы начинаем внедрять тоталитарную систему... Всё, что делается при использовании принуждения, шантажа или угрозы — а так сегодня функционирует ЕС, — ведёт к сопротивлению и повышению уровня враждебности среди народов. Нельзя делать ничего вопреки воле народов Европы», — подчеркнула она.

Говорила Ле Пен и о плохом отношении чиновников ЕС к Великобритании в вопросе брексита. Она раскритиковала главу Европейского совета Дональда Туска. «Состоялось много переговоров на тему того, сколько Лондон должен отдать ЕС, но не было определено, каким характером должны отличаться эти отношения. В результате мы столкнулись с ситуацией неблагожелательного отношения к ЕС, бескомпромиссностью и слабой волей, чтобы Великобритания страдала и таким образом стала примером для других стран, которые захотят покинуть ЕС. Господин Туск ясно сказал: «Для приверженцев брексита имеется специальное место в аду», — отметила она.

Марин Ле Пен также выразила надежду на то, что правящая партия Польши «Право и справедливость» будет в одной фракции с Национальным объединением в Европейском парламенте. «Я хотела бы, чтобы мы были одной группой, потому что тогда мы будем иметь влияние в Европарламенте. В наших интересах следовать в этом направлении. Поляки из ПИС и венгры из «Фидеса» должны принадлежать к нашей фракции, но я знаю, что это непростая задача», — убеждена политик.

Она также объяснила, что в этом контексте проблема заключается в отношении к России. «Независимо от того, касается дело итальянской «Лиги Севера» или Национального объединения, мы считаем, что не в интересах ЕС оставаться в оппозиции к России. Мы намерены сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с США. В многополярном мире мы хотим быть одним из полюсов. Я считаю также, что опасения поляков касательно отношений, которые мы поддерживаем с Россией, — необоснованны. Это необходимые взаимоотношения равного с равным», — резюмировала Ле Пен в интервью изданию Gazeta Wyborcza.