TDG: российская «мягкая сила» собрала в Ялте европейских правых

По словам Марии Захаровой, на форум в Ялту звали все партии, но приехали только представители крайне правых сил Европы. Как пишет Tribune de Genève, политики общаются не только на дискуссионных панелях, но и в кулуарах, а вместе с ними присутствуют и бизнесмены, которые из-за санкций пока не могут инвестировать в Россию, но ждут их отмены.

После присоединения Крыма к России прошло пять лет, и вот Ялта принимает у себя «очень политический» экономический форум, который собрал представителей крайне правых сил Европы, пишет специальный корреспондент Tribune de Genève Бенжамен Кенель.



Среди тех, кто ему встретился на форуме, он отмечает Франка Крейелмана — представителя бельгийской правой партии Vlaams Belang, которая «всегда готова защищать Россию». Он активно общается в кулуарах форума и источает радостную и дружественную улыбку.



Название форума «Мир, Россия, Крым» отсылает к его задачам, считает Крейелман: «объединить тех, кто иначе смотрит на мир, кто далёк от либеральной глобализации и ближе к российской геополитике». Так, на форуме есть те, кто хочет инвестировать в российскую экономику, хотя сейчас это запрещено санкциями. Однако Крейелман признаётся, что ведёт лоббирование против этих санкций.



«С некоторой долей самоиронии» Крейелман признаёт, что «пригласили «обычных подозреваемых», как он сам». Сам форум собрал несколько десятков европейцев. «В залах, где проходят дискуссии, но особенно в барах и буфетах, на балконах с прекрасными видами Чёрного моря они обмениваются с хозяевами российского форума дружественными словами, визитными карточками, чокаются кружками пива и бокалами шампанского».



Однако на форуме присутствуют не только политики, но и предприниматели. «На данный момент мы не можем ничего сделать из-за санкций. Но мы остаёмся в полной готовности!» — приводит автор статьи слова бизнесмена из Австрии. Он не стал называть своего имени, «потому что знает, что за любые контакты по инвестициям в регион можно получить наказание от Брюсселя».



По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, на этот форум Россия приглашает всех, но приезжают только представители правых сил Европы. На форуме зачитали и приветственное слово от российского президента Владимира Путина, который упомянул о неких совместных инициативах, но не рассказал о них ничего конкретного. Как отмечает автор статьи, речь идёт именно об экономических проектах, не о попытках оказать влияние на выборы в Европе. Однако один американский политолог, которого журналист встретил на форуме, настаивает, что, как бы то ни было, имеется в виду всё равно политика.



Одна из главных гостей форума — бывший депутат от французской партии «Национальный фронт» Марион Марешаль-Ле Пен. По её словам, она приехала, чтобы расширить свои контакты ради своей политической школы. «Имя Ле Пен в России хорошо знают. Тут помнят, как я выступала против санкций, о том, сколь отличную позицию занимала в дебатах во Франции. Они приглашают тех, кого считают хорошими собеседниками», — приводит автор статьи её слова.



Другая женщина-политик, которая привлекает всеобщее внимание на форуме, — бывший депутат от итальянской «Лиги севера» Ирен Пиветти. Из той партии она ушла и создала свою, близкую Сильвио Берлускони. Она баллотируется на грядущих европейских выборах. Но при этом она настаивает, что приехала в Ялту не за избирателями и не за деньгами. «Я хочу увидеть собственными глазами, что такое Крым, яблоко раздора между Европой и Россией. Но я не дура: Россия хочет выйти из своей изоляции и ищет новых людей в европейской политике», — приводит издание слова итальянского политика.



Вместе с европейцами на форуме собрались африканцы и гости из Латинской Америки. «На Ялту у российской «мягкой силы» большие планы», — пишет специальный корреспондент Tribune de Genève.