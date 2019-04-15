Telegraph: провал Мэй по брекситу позволяет Корбину уверенно двигаться к посту премьера

По данным нового соцопроса, в случае всеобщих выборов Лейбористская партия может получить парламентское большинство, что серьёзно увеличивает шансы её лидера Джереми Корбина возглавить правительство, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, консерваторы, возглавляемые Терезой Мэй, потеряли значительную часть сторонников из-за неспособности действующего премьер-министра добиться выхода страны из ЕС.

После того как Терезе Мэй не удалось выполнить обещание и вывести Великобританию из ЕС к 29 марта, Джереми Корбин взял уверенный курс на премьерское кресло. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на эксклюзивный опрос общественного мнения.

По словам издания, в случае всеобщих выборов Консервативная партия Мэй потеряет большинство в британском парламенте. В результате Лейбористская партия, которую возглавляет Корбин, станет крупнейшей в палате общин.

Если верить данным опроса, лейбористы получат 296 мест, а тори — 259. После этого Корбин с помощью Шотландской национальной партии сможет возглавить правительство, рассуждает The Daily Telegraph.

Эксперты связывают «внушительное падение» доверия к консерваторам с неспособностью правительства добиться выхода страны из европейского блока. Председатель британского Совета по социологическим опросам Джон Кёртис считает, что разочарованные сторонники находят альтернативу тори, выбирая либо Партию независимости Соединённого Королевства (UKIP), либо Партию брексита, которую недавно основал Найджел Фарадж.

Параллельно с этим юристы консерваторов потенциально открыли депутатам возможность формально отстранить Мэй от должности в течение ближайших месяцев. Они могут изменить действующие правила, которые не разрешают выдвигать вотум недоверия лидеру партии больше одного раза в год.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Мэй пообещала подать в отставку после того, как она обеспечит выход Великобритании из ЕС. Теперь глава правительства всё чаще сталкивается с многочисленными призывами определиться с датой своего увольнения. Особенно в связи с тем, что Соединённое Королевство, судя по всему, будет принимать участие в грядущих выборах в Европарламент.