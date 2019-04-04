CNN

CNN: в Британии расследуют «расстрел» фотографии лидера лейбористов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Британская армия изучает видеоролик, на котором солдаты этой страны расстреливают фотографию лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, передаёт CNN. Как отмечает канал, британские чиновники и военные назвали поведение солдат «безобразным и неприемлемым», напомнив, что армия всегда стоит вне политики.

Британская армия заявила, что она открыла расследование в отношении видеоролика, на котором, судя по всему, солдаты стреляют в фотографию лидера лейбористов Джереми Корбина. Изначально видео с подписью «И нам это нравится» появилось на SnapChat. Британское агентство Press Association сообщило, что запись была сделана недавно, в афганском Кабуле.

Официальный представитель британской армии заявил CNN, что подобное поведение абсолютно неприемлемо и не соответствует высоким стандартам, соблюдения которых ожидают в вооружённых силах.

НИК ПЕРРИ, бригадир 16-й десантно-штурмовой бригады: Сегодня, к сожалению, я обращаюсь к вам из-за видео из Афганистана. Некоторые из наших солдат вели себя неподобающим образом и допустили серьёзную ошибку. Сообщаю, что было начато расследование этого дела. Тем не менее я думаю, что было бы полезно вспомнить о том, насколько нам как солдатам важно всегда оставаться вне политики и уделять внимание текущим задачам и их успешному выполнению.

Депутат от Лейбористской партии Дэн Джарвис написал в Twitter следующее: «Безобразное и абсолютно неприемлемое (поведение. — ИноТВ). Оно противоречит всем ценностям и стандартам британской армии. Я приветствую расследование штаба Министерства обороны, начатое в отношении этого видео, и я надеюсь на его скорое завершение».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года. 

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источник
CNN США Северная Америка
теги
армия Афганистан Великобритания Джереми Корбин скандал
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