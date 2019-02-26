Guardian: Корбин поддержал идею повторного референдума по брекситу

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что в случае крайней необходимости он поддержит новое всенародное голосование о выходе Великобритании из ЕС. При этом политик обвинил правительство Мэй и Консервативную партию в попытке навязать стране «вредоносный вариант брексита», пишет The Guardian.

Джереми Корбин наконец-то решил воспользоваться авторитетом своей партии, чтобы поддержать новое голосование о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза. Лидер лейбористов заявил, что он готов инициировать повторный референдум, если парламент не поддержит вариант брексита, предлагаемый его однопартийцами, пишет The Guardian.

Согласно полученной изданием информации, руководство лейбористов допускает, что «остаться в ЕС» будет одним из вариантов ответа при проведении референдума. При этом представители партии дают чётко понять, что они против того, чтобы в бюллетенях присутствовала возможность выбрать вариант брексита без сделки.

На заседании парламента Корбин заявил, что его партия поддержит новое голосование в качестве крайней меры, чтобы предотвратить «вредоносную версию» выхода из ЕС, которую стране навязывают тори. Он также обвинил правительство Терезы Мэй в том, что оно намеренно тянет время, чтобы получить брексит без сделки.

По мнению издания, решение Корбина связано с недавним оттоком депутатов из Лейбористской и Консервативной партии. Эти законодатели, выступающие против брексита, сформировали Независимую группу и пообещали создать собственную партию.

Между тем, по словам экспертов, предложение Корбина о новом референдуме вряд ли получит зелёный свет в палате общин без одобрения значительной части депутатов от Консервативной партии. Кроме того, лидер лейбористов рискует растерять поддержку своих сторонников, которые выступают за выход Соединённого Королевства из ЕС, в результате чего он лишится шанса занять премьерское кресло, отмечает The Guardian.