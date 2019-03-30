Guardian: британские парламентарии в третий раз проголосовали против сделки Мэй по брекситу

Британские парламентарии уже в третий раз проголосовали против предложенной премьером Терезой Мэй сделки по выходу Великобритании из ЕС, пишет The Guardian.

Перед голосованием она даже пообещала своим однопартийцам уйти в отставку в том случае, если соглашение будет принято. И часть её коллег по партии, которые в ходе предыдущих двух голосований выступали против сделки, теперь поддержали этот документ.

Однако несмотря на это, британский парламент с перевесом в 58 голосов — 344 голоса против 286 — высказался против соглашения с Брюсселем, разработанного правительством Мэй.

После голосования премьер предупредила членов палаты общин: «Последствия этого решения палаты будут серьёзными».

Поддерживать документ отказались лейбористы и представители Демократической юнионистской партии, говорится в статье. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил премьера в том, что она предложила Британии «полусырой брексит».

Между тем Тереза Мэй сообщила, что парламент на следующей неделе продолжит вести дебаты по этому вопросу, однако премьер не дала ни малейшего намёка на то, какие действия она планирует предпринять в дальнейшем.

«Правительство продолжит настаивать на упорядоченном брексите, которого требуют результаты референдума», — заявила Тереза Мэй.

Корбин ответил на это, призвав британского премьера уйти в отставку. Он также высказался за проведение в стране всеобщих выборов, пишет The Guardian.

Как напоминает издание, Терезе Мэй на прошлой неделе удалось договориться с Евросоюзом об отсрочке брексита до 22 мая при условии, что на этой неделе британский парламент поддержит её сделку по выходу страны из состава ЕС.

Теперь же ей до 12 апреля придётся отправиться в Брюссель и попросить о дополнительной отсрочке. В противном случае Великобритания грозит выход из Европейского союза без какого-либо соглашения.