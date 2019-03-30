Guardian: британские парламентарии в третий раз проголосовали против сделки Мэй по брекситу

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CNN: «сколько понадобится» — Россия вступила в словесное противостояние с США из-за Венесуэлы CNN
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Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут Das Erste
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Haaretz: Дамаск предложил Вашингтону поделиться с Израилем собственной землёй Haaretz
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Польский журналист: имперское мышление давит на отношение России к внешнему миру Gazeta Wyborcza
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Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ Fox News
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El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
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Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
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Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа
В Армии обороны Израиля сообщили, что израильский танк обстрелял позицию палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
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Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами
Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
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В Белом доме отметили прогресс в переговорах США и Китая по торговле
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в интервью Fox News рассказал о продвижении в торговых переговорах США и Китая.
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Столтенберг заявил, что члены НАТО повышают расходы на оборону не в угоду Трампу
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Spiegel заявил, что страны — члены НАТО увеличивают расходы на оборону не в угоду американскому лидеру Дональду Трампу.
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В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
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Трамп не исключил проведение переговоров с Путиным по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.
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Маас сообщил о готовности ЕС к брекситу без сделки
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас написал в своём аккаунте в Twitter, что Германия и Европейский союз готовы к выходу Великобритании из ЕС без сделки.
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В Каракасе заявили о «бесплодном вмешательстве» США в дела Венесуэлы
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон занимается вмешательством в дела Венесуэлы, а не своими прямыми обязанностями.
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СМИ: Футболист сборной Италии Кьеза попал в ДТП
Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии по футболу Федерико Кьеза стал участников ДТП во Флоренции.
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Тренер «Салавата Юлаева» считает, что победная шайба «Авангарда» была заброшена с нарушением правил
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин высказал мнение что победная шайба омского «Авангарда» в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был заброшена с нарушением правил.
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Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля
Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.
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Бойко: Украина может обеспечивать себя своим газом в полном объёме
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна может обеспечивать себя своим газом в полном объёме.
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Спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Кировской области
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 30 марта, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт МЧС.
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Монтальяни переизбран главой КОНКАКАФ
Канадец Виктор Монтальяни переизбран на пост президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
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В Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста объявили режим ЧС
В Сочи из-за подтоплений в районе реки Кудепста объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале следующей недели.
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Прокуратура нашла нарушения в организации питания учеников одной из школ Пермского края
Прокуратура города Чайковского (Пермский край) нашла нарушения в организации питания учеников школы №2, сообщает URA.RU.
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Телеведущая Бадоева сменила украинское гражданство на итальянское
Бывшая телеведущая программы «Орёл и решка» Жанна Бадоева в программе «А поговорить?» на YouTube сообщила, что сменила украинское гражданство на итальянское.
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Загитова рассказала, не было ли у неё мыслей завершить карьеру после победы на ОИ
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, не было ли у неё желания завершить профессиональную карьеру после завоевания золота на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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Бутину могут депортировать из США в день приговора
Защита и обвинение в Соединённых Штатах предлагают депортировать арестованную в США россиянку Марию Бутину в день вынесения приговора. Об этом говорится в совместном ходатайстве, поданном в суд.
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Загитова объяснила, почему победа на ЧМ была для неё важнее золота ОИ
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему победа на чемпионате мира 2019 года года была для неё важнее завоевания золота Олимпийских игр — 2018.
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В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
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СМИ: Моуринью может возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мюнхенский футбольный клуб «Бавария».
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МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине
Министерство иностранных дел России выступило за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Срок его действия истекает 31 марта.
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Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на дебаты со своими оппонентами — украинским лидером Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, но вскоре покинула студию, так как её оппоненты не явились.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В ЦПВС заявили о подготовке западными спецслужбами провокации в Сирии
Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России в ударах по мирным жителям. Об этом говорится в заявлении руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктора Купчишина.
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ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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В РУСАДА рассказали, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар в Тюмени
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар, организованный в Тюмени во время чемпионата России по биатлону.
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«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр
В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».
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Алиев и Пашинян договорились продолжать прямой диалог
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров в Вене договорились продолжать прямой диалог.
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Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Бахрейна
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
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В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле, чтобы наладить работу систем С-300. Такое мнение в ходе брифинга выразил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Эксперт оценил решение парламента Британии отклонить соглашение с ЕС
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал решение парламента Великобритании отклонить соглашение с Евросоюзом по брекситу в третий раз.
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В Новосибирске завели дело по факту падения наледи на семилетнюю девочку
В Новосибирске завели уголовное дело по факту падения наледи на семилетнюю девочку, сообщает портал «ВашГород.ру».
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Эксперт оценил решение США приостановить полёты бомбардировщиков B-1B Lancer
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил решение США приостановить с 28 марта полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
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В Крыму рассказали о создании маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора»
В Крыму рассказали о создании туристического маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора», сообщает интернет-издание argumenti.ru. Он объединит города и поселения, находившиеся на территории Керченского полуострова.
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Футболист «Зенита» Дриусси заявил, что поспешил с переходом в чемпионат России
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о правильности своего решения перейти в петербургский клуб.
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В Ростовской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника регионального ГУ ФСИН
Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрию Молокову, сообщает RostovGazeta со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.
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Россияне рассказали о своём отношении к акции «Час Земли»
Россияне рассказали о своём отношении к международной экологической акции «Час Земли», сообщает InKazan со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В Подмосковье появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум»
В Московской области появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум». Его откроют в этом году в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
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В Госдуме отреагировали на заход кораблей НАТО в Чёрное море
Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заход кораблей Североатлантического альянса в Чёрное море.
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Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
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Российские зрители увидят гонки дронов
Российский телеканал «Матч ТВ» покажет соревнования этапа Лиги чемпионов по дрон-рейсингу (DCL) в швейцарском Лааксе.
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Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем
Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании.
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Артемьев стал чемпионом Европы по шахматам
Россиянин Владислав Артемьев стал победителем чемпионата Европы по шахматам в македонском Скопье.
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В США предупредили о возможных санкциях против России из-за Венесуэлы
США призывают Россию помнить о возможности введения в отношении неё санкций из-за ситуации в Венесуэле. Вашингтон призывает не исходить из того, что у Москвы есть в этой стране полная свобода действий.
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Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева высказала мнение о намерении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ввести новые правила, предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.
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IAAF временно отстранила легкоатлетку Медведеву
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о временном отстранении российской легкоатлетки Екатерины Медведевой, заподозренной в нарушении антидопинговых правил.
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На Украине запретили ввоз ещё десяти книг из России
Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё десяти книг из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.