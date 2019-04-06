Le Monde: европейские радикалы намерены забыть о разногласиях ради победы на парламентских выборах в ЕС

Встреча Маттео Сальвини с Марин Ле Пен во Франции свидетельствует о стремлении европейских крайне правых забыть о существующих разногласиях ради победы на выборах в Европарламент, пишет Le Monde. Как показывают прогнозы, в случае объединения усилий, европейские правые могут сформировать в парламенте нового созыва правящую коалицию. Главное условие — убедить в необходимости сотрудничества партии, которые отказываются от союза с теми или иными иностранными партнёрами, отмечает газета.

Прибывший на встречу министров внутренних дел стран «Большой семёрки» глава МВД Италии Маттео Сальвини провёл в пятницу «рабочий завтрак» со своим «историческим союзником», руководителем партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает Le Monde.

Как отмечает издание, вероятной целью встречи было опровержение появившихся в последнее время комментариев о том, что итальянский вице-премьер охладел к своему французскому партнёру из-за радикальности её взглядов, отпугивающих многих потенциальных союзников партии Сальвини. По итогам переговоров итальянский политик объявил о своём желании «расширить» сформированный двумя политическими объединениями союз.

En pleine forme et prêts pour gagner les élections européennes le 26 mai prochain avec @matteosalvinimi ! MLP pic.twitter.com/2bp6jy8372 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 5 апреля 2019 г.

«В последние месяцы, когда всеобщее внимание сосредоточено на последствиях выборов 26 марта, контакты между правыми сувереналистскими партиями Европы множатся», — констатирует газета. Праворадикальное движение, переживающее существенный рост в большинстве стран Старого Света, надеется по итогам грядущих выборов занять центральное место во власти. Чтобы добиться этого крайне правые активно расширяют свою электоральную базу и скрепляют альянсы. Их цель — создание достаточно влиятельной группы, которая убедила бы традиционных консервативных правых стать их союзниками, поясняет издание.

И «Лига» Маттео Сальвини, готовящаяся, по прогнозам, стать второй по численности фракцией в Европейском парламенте нового созыва после немецкой ХДС/ХСС, играет в этой операции центральную роль, замечает газета. По информации издания, в будущий понедельник Сальвини намерен представить в Милане, в рамках встречи членов фракции «Европа наций и свобод», «манифест» объединения европейских сувереналистов. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители немецкой партии «Альтернатива для Германии», испанской Vox, датской «Народной партии» и финской партии «Истинные финны».

Согласно результатам опросов, в парламенте нового созыва 150 из 705 кресел будет принадлежать праворадикалам. Если прибавить к ним 180 мандатов депутатов правоцентристской Европейской народной партии, этот блок может рассчитывать на формирование правящей коалиции, отмечает Le Monde. При условии, разумеется, что удастся объединить партии, до сих пор отказывающиеся сотрудничать друг с другом. Сегодня, однако, благодаря коалициям, объединяющим праворадикальные партии из разных стран, это табу было отчасти снято, полагает газета.

Марин Ле Пен в начале года также заявляла о своём намерении объединить «большую группу евроскептиков» в европейском парламенте, использовав этот аргумент в качестве своего отказа от идей выхода Франции из Еврозоны и Евросоюза. «Долгое время у нас не было выбора. Европейскому союзу нужно было либо покоряться, либо выходить из него… Но сегодня в Европе ощутимо дуновение невероятного демократического ветра, который предлагает нам другую возможность: возможность радикально изменить организацию Европейского союза», — пояснила глава «Национального объединения».

Тем не менее, по словам Le Monde, потенциальных союзников Ле Пен в Европе эти слова не слишком воодушевили. По мнению чешского политика Яна Захрадила, союз европейских праворадикалов под предводительством Ле Пен невозможен: «Её взгляды недостаточно атлантистские и слишком протекционисткие, в Польше такое не пройдёт», — соглашается с ним депутат Европейского парламента от польской партии «Право и справедливость» Ришард Легутко.

Тем временем «генеральный штаб» партии Ле Пен «колеблется между самовнушением и отрицанием», отмечает издание. Официально ни малейшего охлаждения отношений с Сальвини, которого при каждом удобном случае называют образцом и «другом», нет, как нет и недопониманий с потенциальными или уже имеющимися союзниками. Чтобы доказать это Ле Пен отправится в собственное «европейское турне» уже в этом месяце.

По словам советника Марин Ле Пен по особым поручениям Филиппа Оливье, состоится ли объединение евроскептиков в рамках продолженной лидером «Национального объединения» «мегагуппы» или в другой форме, не имеет значения. «Даже представляя две группы, мы всё равно будем более сплочёнными, чем европейская народная партия сегодня», — заявил Оливье.