Польский эксперт: Вторая мировая давно прошла, но на Западе до сих пор боятся русских

Несмотря на то что Вторая мировая война закончилась 74 года тому назад, мир до сих пор живёт в постялтинской реальности, уверен польский социолог Рышард Жултанецкий. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что на Западе всё ещё можно заметить «выученный страх» перед Россией, а в странах бывшего соцлагеря — тоску по коммунистическим временам.

«Польша больше всех пострадала в результате Второй мировой войны. В этом нет никаких сомнений, только мир не особо хочет об этом знать», — заявил в беседе с Polskie Radio социолог, бывший дипломат Рышард Жултанецкий. Следовательно, этот вопрос вообще не должен ставиться под сомнение. Не только путём непосредственных разрушений в ходе военных действий, но и в результате заключённых международных договоров, убеждает эксперт. «Конец войны не был началом новой, хорошей эры, новой реальности. Он принёс с собой боязнь, страх, преследования», — объясняет он.

8 мая — Международный День Победы. Он увековечивает окончание Второй мировой войны в Европе. В этот день 1945 года был подписан акт безоговорочной капитуляции Третьего рейха. Конец военных действий был назначен на 23:01 8 мая. Капитуляционный документ был подписан сначала в Реймсе во Франции — 7 мая, а днём позже, по требованию Сталина, в Карлсхорсте в окрестностях Берлина, напоминает Polskie Radio.

Рышард Жултанецкий придерживается мнения, что все мы продолжаем жить в постялтинском мире, в том числе с формально-правовой точки зрения. «Первый наглядный пример — Совет Безопасности ООН, который состоит из пяти государств, обладающих правом вето. Это естественный результат Второй мировой войны, — оценил эксперт. — Несмотря на перемены в мире, они продолжают сохранять эту позицию».

Гость Polskie Radio говорил о том, каким образом Вторая мировая война продолжает влиять на жизнь европейских стран. «Остаточные явления постялтинской системы видны во многих странах Западной Европы, и не только, потому что в странах нашего региона продолжает присутствовать тоска по временам коммунизма», — подчеркнул социолог. По его мнению, на Западе всё ещё можно заметить «выученный страх» перед Россией и перед тем, чтобы не раздражать россиян.

«Очень существенным элементом определения постялтинского или даже всё ещё ялтинского мира является гигантская роль, которую играет миф Великой Отечественной войны», — объяснил бывший дипломат.