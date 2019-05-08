Эксперт: ЕС бездействует, пока Россия распространяет своё влияние в странах «Восточного партнёрства»

У ЕС уже долгое время нет никакого стратегического видения будущего стран «Восточного партнёрства», которые, хоть и имеют свободу выбора, сильно подвержены «мягкой силе» России, а не ЕС, заявил румынский эксперт по международным вопросам Дан Дунгачу в беседе с Polskie Radio. По его мнению, ЕС недостаточно активно противостоит российскому влиянию на эти страны, а в будущем и вовсе перестанет конкурировать с Москвой.

Странам «Восточного партнёрства» нужно больше уделять внимания безопасности, потому что, в конечном итоге, всё сводится к ней, заявил в интервью Polskie Radio эксперт по международным вопросам, румынский социолог и геополитик Дан Дунгачу.

«Восточное партнёрство» должно иметь измерение, непосредственно сфокусированное на безопасности», — подчёркивает эксперт и указывает на угрозы со стороны России в отношении государств на востоке.

По словам эксперта, прежде чем вступить в ЕС, его новые участники сначала получали гарантии безопасности посредством вступления в Североатлантический альянс. Эксперт отметил, что Европейский союз должен определить долговременное видение в отношении формата «Восточное партнёрство».

Государства «Восточного партнёрства» должны иметь свободный выбор, подчёркивает эксперт. При этом он отметил, что в большинстве случаев забывается также о гибридной войне и о том, что Россия всё сильнее воздействует на государства «Восточного партнёрства», а значит и на общественное мнение. Европейский союз там присутствует менее интенсивно. Этот аспект безопасности, невоенной безопасности, часто упускается из виду, сожалеет он.

«Восточное партнёрство» кроме того, что о нём громко говорится, касается важных вопросов, о которых замалчивается. «Восточное партнёрство» построено на так называемой конструктивной двусмысленности. Конструктивная двусмысленность означает: не говоришь, что делаешь, но просто это делаешь. И, наконец, должно получиться из этого что-то позитивное, объясняет он. «Это была очень хорошая идея, но отчасти опасная. Потому что всегда перед глазами нужно иметь стратегическое видение, на основании которого что-то строится, вид стратегического партнёрства. Я не уверен, что это стратегическое видение и далее будет присутствовать», — добавляет он.

В 2009—2010 годы месседж от Брюсселя в адрес этих стран звучал так: «Добро пожаловать в Европейский союз». Местные лидеры говорили, что хотят присоединиться к Европейскому союзу, и никто им не возражал. Людям казалось, что суть «Восточного партнёрства» заключается в европейской интеграции. А официальный месседж для российской стороны звучал так: суть «Восточного партнёрства» не заключается в европейской интеграции.

И так Москва слышала, что суть заключается не в интеграции, но она видела лидеров, которые говорят, что хотят войти в Европейский союз, объясняет Дунгачу. «По моему мнению, Россия болеет своего рода стратегической неуверенностью — она не доверяет Западу, и она повела себя, так сказать, очень резким образом на Украине и в Армении», — объясняет он.

В этом плане проблема ЕС заключалась в том, что он возвращается к своим занятиям и не беспокоится достаточно о том, что происходит на Украине и в регионах замороженных конфликтов.

«Поэтому нужно понять, какова финальная цель «Восточного партнёрства», — повторяет Дунгачу. «У нас нет никакого стратегического видения. У нас нет картинки будущего. Чем, по мнению стран ЕС, должна стать эта территория? Совместным владением России и ЕС? Санитарным кордоном? Тренировочной ареной? Буферной зоной? Или же чем-то другим? Мы должны решить и действовать сообща», — подчеркнул он.

«Давайте будем помнить о том, что в случае новых стран региона, Польши или Румынии, прежде чем был ЕС, было НАТО. Европейские партнёры каким-то образом донесли сообщение, что нельзя непосредственно вскочить в Европейский союз, неважно, что люди думают на эту тему», — продолжил эксперт.

«Я опасаюсь того, что путём замороженных конфликтов мы разрешаем России контролировать эти страны более глубоко. Замороженные конфликты в Грузии или Молдавии или горячая война на Украине означают, что Россия может контролировать эти страны путём разрешения этих конфликтов», — добавил он.

Это как собака, виляющая хвостом, — Россия контролирует маленькую часть, но через эту маленькую часть контролирует всю страну. Контролирует — это значит влияет на вопросы внешней политики и политики безопасности. Россия хочет получить гарантии того, что НАТО и ЕС никогда не расширятся за счёт этих территорий. «Мы позволяем России воплощать её стратегическое видение, среди прочего посредством замороженных конфликтов», — объяснил геополитик.

«Мягкая сила» России царит в этих странах. Они подвержены очень сильному влиянию России разными путями, и они так не открыты к влиянию из Европы. Теоретически у них есть право выбора. Однако у меня создаётся впечатление, что со временем мы не станем конкурировать в этих странах с Россией», — резюмирует в беседе с Polskie Radio эксперт по международным вопросам, румынский социолог и геополитик Дан Дунгачу.



