Die Welt: Германия готовит «гиперзвуковой» ответ на новое оружие России

Германия разрабатывает абсолютно новое поколение гиперзвукового оружия, сообщает Die Welt. Менеджер европейской компании — производителя ракетных систем MBDA Петер Хайльмайер заявил, что это реакция на «угрозы конкретного типа, а именно путинские ракеты или новый российский танк». Он также подчеркнул, что новые технологии будут использоваться «исключительно в оборонительных целях».

В Германии запущена технологическая программа по разработке абсолютно нового поколения оружия, сообщает Die Welt. Об этом сообщил менеджер европейской компании — производителя ракетных систем MBDA Петер Хайльмайер. Речь идёт о так называемом гиперзвуковом оружии, способном развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.



По словам Хайльмайера, это реакция на «угрозы конкретного типа, а именно путинские ракеты или новый российский танк». В 2018 году глава Кремля представил несколько новых видов российского вооружения. Также есть информация о том, русские создают супербыстрое оружие, которое практические не оставляет времени на то, чтобы отреагировать. К тому же оно умеет обманывать радары западных ПВО. Существующие боевые системы не способны обеспечить защиту от него, отметил Хайльмайер. Впрочем, менеджер подчеркнул, что новые технологии будут использоваться «исключительно в оборонительных целях».



Пока никаких конкретных разработок нет, продолжает издание. Но в течение ближайших трёх лет планируется провести первые испытания. Программой руководит только Германия без участия других стран ЕС. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может спровоцировать новую гонку вооружения, считают эксперты. В Америке зашла дискуссия о том, как с помощью гиперзвуковых систем обороны отреагировать на гиперзвуковую угрозу, исходящую от России и Китая.



Глава немецкого филиала MBDA Томас Готшильд призвал, чтобы политики, армия и оборонная промышленность приняли во внимание новые угрозы. Так, новая система ПВО TLVS, разрабатываемая для бундесвера, приспособлена к новым сценариям. В ходе реализации многомиллиардного проекта были задержки, но теперь совместное предприятие из MBDA и Lockheed Martin хотят до конца июня подготовить конкретное предложение. Не исключено, что в будущем будет также разработана «европейская гиперзвуковая ракета-перехватчик».



Современное оружие можно будет также использовать для отражения «новой танковой угрозы», отмечает Хайльмайер. Идея заключается в том, чтобы с помощью управляемого оружия действовать так быстро, что активная система защиты танка не успеет сработать. К слову, немецкий оборонный концерн Rheinmetall занимается разработкой схожей системы защиты. Эксперты считают, что впереди нас ждёт длительный период конкуренции между технологиями нападения и обороны.