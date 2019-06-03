Defense News: США хотят вооружить Украину для сдерживания России

В Соединённых Штатах вынесли на рассмотрение законопроект, который позволит поставлять Украине большие объёмы противокорабельного и противовоздушного вооружения, сообщает The Defense News. По мнению автора закона, обеспечение союзника Вашингтона современным оружием позволит сдерживать российские военные амбиции в Восточной Европе.

США могут послать на Украину противокорабельное и противовоздушное оружие для противостояния России, пишет The Defense News. Это произойдёт, если законопроект, предложенный в четверг председателем Комитета Палаты представителей по иностранным делам демократом Элиотом Энгелем и республиканцем Майклом Маккаулом станет законом. Кроме того, принятый закон обяжет президента США решить, стоит ли Украине становиться главным американским союзником, не входящим в НАТО, а также осудит заключение 24 украинских моряков и потребует от России выполнения Второго минского соглашения.

Как напоминает сайт, о законопроекте стало известно через несколько дней после того, как Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам составил законопроект оборонной политики на 2020 год, который разрешает использовать до $300 млн. для помощи украинцам, в том числе $100 млн. на летальное оружие, включая ракеты для береговой охраны и противокорабельные ракеты.

«Оказывая Украине военную помощь, которая способствует проведению реформ в оборонной системе и достижению взаимодействия с НАТО, мы можем лучше вооружить нашего союзника современными видами летального оружия, чтобы защитить себя и сдерживать агрессию России, — приводит интернет-издание заявление Маккаула, которое он сделал в пятницу. — Главный защитник свободы в мире, Соединённые Штаты должны использовать все необходимые инструменты для защиты наших общих ценностей».

The Defense News напоминает, что в субботу Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно отпустить три военных корабля, задержанных в ноябре прошлого года, и освободить 24 украинских моряков. Инцидент в Керченском проливе стал центром напряжения в вялотекущем конфликте между двумя странами, начавшемся после «аннексии»* Крыма Россией в 2014 году, которую не признаёт большинство стран мира.

Как отмечает сайт, в марте администрация Трампа одобрила продажу Украине 210 противотанковых ракетных комплекса «Джавелин» и 27 пусковых установок на общую сумму в $47 млн. Кроме того, ранее сообщалось, что США также поставили Киеву снайперские винтовки модели M107A1. По подсчётам представителя Госдепартамента США, которые приводит The Defense News, всего Вашингтон потратил на военную и невоенную помощь Украине $3 млрд., а также предоставил три кредитных гарантии по $1 млрд. каждая.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).