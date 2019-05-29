N-TV: США продолжат вооружать Украину — ради мира в Донбассе

Из-за «конфликта Украины с Россией» Вашингтон полон решимости вооружить бывшую советскую республику, сообщает немецкий телеканал N-TV. Как заявил спецпредставитель США Курт Волкер, украинское государство, как и любая другая страна, «имеет право на самооборону».
Из-за «конфликта Украины с Российской Федерацией» Соединённые Штаты намерены продолжить поставлять Киеву оружие, сообщает немецкий телеканал N-TV.
«Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону», — заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
По словам Волкера, в отличие от администрации бывшего президента США Барака Обамы правительство главы Белого дома Дональда Трампа решительно настроено вооружить бывшую советскую республику.
Как подчеркнул спецпредставитель США, цель Вашингтона при этом — добиться мира на востоке Украины.
С 2014 года, напоминает N-TV, Соединённые Штаты уже выделили Киеву на «военные нужды» около $1 млрд. Помимо инструкторов и гуманитарных грузов для подразделений украинской армии Вашингтон отправил на Украину боевые системы, в частности, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», уточняет немецкий телеканал.
Вице-премьер России и председатель наблюдательного совета оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге Ольга Голодец рассказала о готовности города к проведению матчей турнира.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление главы управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли — младшего о том, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СК России Александру Козлову, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
Соединённые Штаты считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший в ходе выступления в Институте Хадсона.
Главный тренер сборной Армении по футболу Армен Гюльбудагянц прокомментировал решение полузащитника национальной команды и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление представителя МИД Германии Марии Адебар о необходимости повсеместного выполнения Минских соглашений.
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что «тёмные силы прошлого» могут вернуться на Балканский полуостров и привести к конфронтации, если вовлечь страны региона в евроинтеграцию.
Исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с Nation News объяснил предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.
Пресс-секретарь вице-премьера — главы Министерства финансов России Антона Силуанова Андрей Лавров разъяснил слова министра о «косяках» поставщика, который не выполнил свои обязательства по поставке качественной нефти в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал в беседе с RT принятый в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Новгородская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений на 24 млрд рублей, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT решение партии «Движение новых сил», лидером которой является экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.