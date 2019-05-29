N-TV: США продолжат вооружать Украину — ради мира в Донбассе

Из-за «конфликта Украины с Россией» Вашингтон полон решимости вооружить бывшую советскую республику, сообщает немецкий телеканал N-TV. Как заявил спецпредставитель США Курт Волкер, украинское государство, как и любая другая страна, «имеет право на самооборону».

Из-за «конфликта Украины с Российской Федерацией» Соединённые Штаты намерены продолжить поставлять Киеву оружие, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону», — заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

По словам Волкера, в отличие от администрации бывшего президента США Барака Обамы правительство главы Белого дома Дональда Трампа решительно настроено вооружить бывшую советскую республику.

Как подчеркнул спецпредставитель США, цель Вашингтона при этом — добиться мира на востоке Украины.

С 2014 года, напоминает N-TV, Соединённые Штаты уже выделили Киеву на «военные нужды» около $1 млрд. Помимо инструкторов и гуманитарных грузов для подразделений украинской армии Вашингтон отправил на Украину боевые системы, в частности, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», уточняет немецкий телеканал.