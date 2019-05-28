Вести: на передовой Зеленскому доложили, что «ситуация контролируемая»

15:57
ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие
Центробанк начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие, опробованное на недавно введённых купюрах номиналом 200 рублей. Аналогичную технологию предполагается использовать и на банкнотах в 50 рублей.
15:49
В «Автомобилисте» рассказали о формировании состава на следующий сезон КХЛ
Победитель Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» продолжает формировать состав на следующий сезон.
15:47
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва
По прилёте в аэропорт Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. О своём задержании сообщил сам журналист.
15:38
Госдума одобрила проект о реестре недобросовестных усыновителей
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
15:38
В Палестине отказались от «сделки века» США
Посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль заявил, что Палестина не пойдёт на «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, которую готовят Соединённые Штаты.
15:35
В миссии ООН отреагировали на задержание сотрудников в Косове
В миссии ООН в непризнанной республике Косово сообщили, что организация с глубокой обеспокоенностью следит за событиями в северной части Косова, в том числе за ситуацией с задержанием двух сотрудников ООН косовской полицией.
15:34
Клуб WNBA отказался от услуг баскетболистки сборной России Мусиной
Форвард сборной России Раиса Мусина не сможет дебютировать в нынешнем сезоне в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).
15:31
Гидрометцентр прокомментировал данные о возможности смерча в Москве
Глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев заявил, что прогнозировать смерчи можно только ближе к их возникновению, и отметил, что это достаточно редкое для России явление.
15:29
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который обвиняется в нападении на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, подал заявление в полицию.
15:26
В Госдуме прокомментировали первый арест по статье о лидерстве в ОПГ
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT первый арест криминального авторитета по новой статье Уголовного кодекса 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
15:18
Хави утверждён в должности главного тренера «Аль-Садда»
Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Хави официально стал тренером катарского клуба «Аль-Садд».
15:13
В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
В Кемерове в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
15:09
Задержанный в Косове россиянин находится в больнице
Сотрудник Миссии ООН в Косове россиянин Михаил Краснощеков, задержанный в ходе операции полиции самопровозглашённой республики, находится в больнице. Об этом сообщила Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).
15:08
Российский футболист Давыдов подписал контракт с болгарским клубом
Нападающий Денис Давыдов, являющийся воспитанником московского «Спартака», подписал контракт с ЦСКА из Софии.
15:03
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
14:55
Спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Монако
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят удостоился похвалы от спортивного директора королевских автогонок Росса Брауна.
14:50
Аксёнов оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива
Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил заявление заместителя главы украинского МИД Елены Зеркаль о том, что Киев намерен добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
14:46
Аббас летом совершит визит в Россию
Палестинский лидер Махмуд Аббас летом совершит визит в Россию, но точная дата пока неизвестна. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла Палестины в России Абдельхафиза Нофаля.
14:43
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
14:35
Лидер Косова рассказал о задержании россиянина
Лидер непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что российского гражданина задержали в связи с оказанием сопротивления полиции. Об этом информирует РИА Новости.
14:34
В Москве зафиксировали самый тёплый день с начала года
В Метеобюро Москвы заявили, что воздух около базовой метеостанции на ВДНХ к 13:00 28 мая прогрелся до +26,9 °С.
14:25
Клопп уверен, что Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное участие в финале Лиги чемпионов нападающего своей команды Роберто Фирмино.
14:23
МИД России прокомментировал задержание россиянина в Косове
МИД России считает задержание российского гражданина в непризнанной Республике Косово вопиющим актом. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.
14:12
Касаткина победила Паолини и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в стартовом матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) «Ролан Гаррос» итальянку Ясмине Паолини.
14:08
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом информирует пресс-служба Управления Министерства внутренних дел России по Томской области.
14:07
КХЛ объявила номинантов на звания лучшего вратаря и лучшего наставника сезона
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила номинантов на звания лучшего голкипера и лучшего главного тренера прошедшего сезона.
13:59
Климатолог не исключил торнадо и смерчи в Москве после периода жары
После периода аномальной жары в Москве могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи. Об этом сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.
13:50
Симонян о работе Кононова в «Спартаке»: за полгода игру не поставишь
Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал, какое впечатление на него производит футбол московского «Спартака» под руководством Олега Кононова.
13:50
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
13:44
На Украине анонсировали визит глав МИД Франции и ФРГ
Министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан прибудут с общим визитом на Украину 30 мая. Об этом заявил замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко.
13:42
МИД России прокомментировал ситуацию в Косове
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает задержание 13 сербов косовским спецназом как очередную провокацию Приштины.
13:34
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
13:28
Рябков посетит Иран для обсуждения ядерной сделки
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков совершит визит в Иран 29 мая для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
13:22
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Замглавы ГИБДД России Александр Быков сообщил, что ведомство предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
13:21
СМИ: «Барселона» отправит Вальверде в отставку
Эрнесто Вальверде с большой долей вероятности в ближайшее время покинет пост главного тренера «Барселоны».
13:15
СМИ: Порошенко планирует спонсировать партию Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко договорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко о спонсорстве, предусматривающем критику действующего главы государства Владимира Зеленского.
13:07
Правительство России ограничило госзакупки импортных вин
Правительство России приняло решение ограничить госзакупки вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
13:04
В Москве открылся первый Российский международный форум по протоколу
В Москве начал работу первый Российский международный форум по протоколу.
13:04
РФС выступает за то, чтобы разрешить продажу пива на стадионах РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением по вопросу запрета продажи лёгких алкогольных напитков на стадионах во время проведения футбольных матчей.
12:53
Дюков рассказал, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему откладывается принятие нового лимита на легионеров исполкомом организации.
12:53
Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца
Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен освободил австрийское правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем от исполнения обязанностей. Об этом информирует Kleine Zeitung.
12:48
РФС применит санкции к тем, кто влиял на результат матча «Чайка» — «Черноморец»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как продвигается расследование о договорном характере матча ПФЛ «Чайка» — «Черноморец».
12:46
Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Сербии
Посольство России в Сербии получило информацию о задержании гражданина России, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.
12:44
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
Основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на его сына Питера.
12:41
Дюков — о расширении РПЛ: идея заслуживает проработки
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
12:33
В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливу
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
12:32
РФС готов оказать поддержку терпящему бедствие «Анжи»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Анжи».
12:30
Футболист «Краснодара» Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра назвал тройку российских футболистов, которые, по его мнению, смогли бы успешно играть в Европе.
12:24
СК начал проверку из-за нападения на школьницу в Саратовской области
Следственный комитет организовал проверку по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
12:19
ЦСКА объявил об уходе тренера молодёжного состава Игнашевича
Московский ЦСКА объявил об уходе из клуба тренера молодёжного состава Сергея Игнашевича.