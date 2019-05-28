Вести: на передовой Зеленскому доложили, что «ситуация контролируемая»

Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на передовую в Донбасс. Как пишут «Вести», Зеленский пообщался с украинскими военными, поинтересовался по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильём и социальным пакетом.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных. Как пишут «Вести», Зеленский пообщался с военными относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильём и социальным пакетом.

В Станице Луганской украинский президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и в блиндажах.

«Ближайшая позиция противника — 400 метров», — заявили в администрации Зеленского и добавили, что президент отметил необходимость улучшения обеспечения бытовых условий военных.

«Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными», — сказал Зеленский.

В свою очередь командующий объединённых сил генерал-лейтенант Александр Сирский доложил Зеленскому, что ситуация в районе проведения операции контролируемая.