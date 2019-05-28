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Вести: на передовой Зеленскому доложили, что «ситуация контролируемая»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на передовую в Донбасс. Как пишут «Вести», Зеленский пообщался с украинскими военными, поинтересовался по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильём и социальным пакетом.
Вести: на передовой Зеленскому доложили, что «ситуация контролируемая»
Reuters
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных. Как пишут «Вести», Зеленский пообщался с военными относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильём и социальным пакетом.
 
В Станице Луганской украинский президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и в блиндажах.
 
«Ближайшая позиция противника — 400 метров», —  заявили в администрации Зеленского и добавили, что президент отметил необходимость улучшения обеспечения бытовых условий военных. 
 
«Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными», — сказал Зеленский.

В свою очередь командующий объединённых сил генерал-лейтенант Александр Сирский доложил Зеленскому, что ситуация в районе проведения операции контролируемая.   

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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