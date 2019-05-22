СТРАНА: в команде Зеленского заговорили о референдуме по поводу мира в Донбассе

Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что в команде украинского президента не исключают возможность вынесения вопроса о мире в Донбассе на всенародный референдум. Как пишет «СТРАНА», Богдан добавил, что за данный вопрос должны голосовать не только депутаты и президент, но и народ.

В команде президента Владимира Зеленского не исключают возможность вынесения вопроса о заключении договоров с Россией о мире в Донбассе на всенародный референдум. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан.

«Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договорённостей и вынесения их на референдум. Всё-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договорённостей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку», — заявил Богдан.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского красные линии на переговорах с Россией, Богдан отметил: «Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, — не фиксировать свои красные линии, когда идёшь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг».

«Я как выходец из Львова очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми», — подчеркнул глава администрации украинского президента.