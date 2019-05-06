Главред Оригинал

Главред: украинский депутат предложил «обезлюдить» Донбасс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» и депутат Рады Семён Семенченко призвал власти страны вытянуть из Донбасса все трудовые ресурсы. Как передаёт «Главред», политик добавил, что в стратегии «обезлюдить» Донбасс «нет ничего геноцидного».
Главред: украинский депутат предложил «обезлюдить» Донбасс
YouTube

Украинский депутат и экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» Семён Семенченко выступил с предложением по поводу судьбы Донбасса. Как передаёт «Главред», политик призвал официальный Киев извлечь все трудовые ресурсы из региона. 

«В моём понимании стратегия должна быть. Стратегия — «обезлюдить» Донбасс. Несмотря на такое страшное название — тут ничего такого геноцидного нету. То же самое сейчас пытается сделать Россия. Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», — заявил Семенченко.

Кроме того, Семенченко утверждает, что Киеву крайне необходимо решить вопрос с амнистией для жителей Донбасса, непосредственно не принимавших участие в боевых действиях.

«Необходимо сейчас чётко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистии для тех, кто не убивал украинских военнослужащих. Тех, кто просто безмолвно поддерживал. Не был ни в их СС, или как там называются все эти конторы, не пытал, не убивал», — добавил депутат.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Главред Украина Европа
теги
вооруженный конфликт депутат Донбасс Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров