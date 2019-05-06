Главред: украинский депутат предложил «обезлюдить» Донбасс

21:19 Причиной сбоя на Солнцевской линии московского метро стала потеря напряжения в рельсе Пресс-служба московского Департамента транспорта сообщила, что причиной сбоя на Солнцевской линии московского метро стала потеря напряжения в рельсе.

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21:10 В МИД России объяснили новые санкции США В Министерстве иностранных дел России заявили, что новые санкции США против российских организаций являются местью Москве за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии.

21:00 Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

20:56 Футболист «Реала» Варан заявил о намерении остаться в клубе Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан верит, что его лучшие матчи за королевский клуб ещё впереди.

20:50 Козак прокомментировал сообщение о риске нового скачка цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал письмо, отправленное ему Независимым топливным союзом, в котором говорится о риске нового скачка цен на бензин.

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20:39 На Украине проверяют сообщение о минировании почти 30 объектов Украинские правоохранительные органы проверяют информацию о минировании около 30 объектов в Запорожье.

20:31 В Бурятии начался суд над обвиняемым в нападении на фельдшера скорой помощи В Улан-Удэ начался суд над обвиняемым в нападении на фельдшера скорой помощи, сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по Бурятии.

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20:16 СМИ: «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в игроках «Севильи» Испанская пресса сообщает об интересе клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив» к двум футболистам «Севильи».

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19:58 В Совфеде оценили ситуацию со смертностью от алкоголя в России Соавтор законопроекта о реабилитации вытрезвителей, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со смертностью от алкоголя в России.

19:57 В Совфеде прокомментировали призыв не допустить возвращения России в ПАСЕ Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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19:52 Француз Демар победил на десятом этапе велогонки «Джиро д'Италия» Французский велогонщик Арно Демар, представляющий команду Groupama — FDJ, выиграл десятый этап многодневки «Джиро д'Италия».

19:52 МИД России сожалеет о блокировке СБ ООН повестки по закону о языке на Украине Москва сожалеет, что Совбез ООН заблокировал проведение заседания по закону о государственном языке на Украине. Об этом заявили в МИД России.

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19:19 Эксперт оценил введение США санкций против трёх организаций из России Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов ввести санкции в отношении трёх организаций из России.

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19:10 МИД: от Зеленского не поступало сигналов о желании обменяться послами В российском МИД рассчитывают, что украинский президент Владимир Зеленский ответственно подойдёт к ситуации в стране, а также вернётся к вопросу об обмене послами.

19:06 В Курганской области представили план ремонта дорог на 2019 год В Курганской области планируют отремонтировать 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог в 2019 году, сообщает URA.RU со ссылкой на врио губернатора Вадима Шумкова.

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19:06 Помпео заявил о возможной причастности Ирана к нападениям в Персидском заливе Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности иранских властей к нападениям на танкеры у берегов Объединённых Арабских Эмиратов и на саудовские нефтепроводы.

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