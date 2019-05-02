Зеркало недели: Зеленский нашёл лишь одно общее между Украиной и Россией

Из общего у Украины с Россией осталось лишь одно — государственная граница, — об этом, как сообщает «Зеркало недели», на своей странице в Facebook написал избранный украинский президент Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами нельзя называть братскими.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что из общего у Украины с Россией осталась лишь одно — государственная граница, пишет «Зеркало недели».
«Долго думал относительно «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего». И контроль над каждым миллиметром (границы. — ИноТВ) с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
По его словам, запрет на экспорт нефтепродуктов на Украину, открытие пунктов выдачи паспортов жителям «оккупированных территорий Донбасса», удерживание украинцев в плену «ни на йоту не приближает урегулирования отношений» между Москвой и Киевом.
«И «братскими» такие отношения точно называть нельзя», — отметил Зеленский.
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