Зеркало недели: Зеленский нашёл лишь одно общее между Украиной и Россией

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что из общего у Украины с Россией осталась лишь одно — государственная граница, пишет «Зеркало недели».

«Долго думал относительно «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего». И контроль над каждым миллиметром (границы. — ИноТВ) с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, запрет на экспорт нефтепродуктов на Украину, открытие пунктов выдачи паспортов жителям «оккупированных территорий Донбасса», удерживание украинцев в плену «ни на йоту не приближает урегулирования отношений» между Москвой и Киевом.



«И «братскими» такие отношения точно называть нельзя», — отметил Зеленский.