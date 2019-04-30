Французский эксперт: победа Зеленского не успех демократии, а признак её глубокого кризиса

Победа «абсолютного новичка» в политике Владимира Зеленского на Украине — очередное свидетельство утери доверия общества к элитам, которое можно наблюдать не только на Украине, пишет на страницах Les Echos французский эксперт в области геополитики Доминик Мойси. Однако если на первый взгляд случившееся выглядит как победа демократии, на деле избрание неопытного в политике лидера несёт в себе серьёзные риски, предупреждает автор.

«С победой Владимира Зеленского (героя популярного телесериала «Слуга народа») над бывшим президентом Петром Порошенко на Украине телесериалы сменили свой статус», — отмечает на страницах Les Echos французский эксперт в области геополитики Доминик Мойси. Отныне телевизионные фильмы стали не только «незаменимыми средствами для понимания настроений в мире», но и «инструментами завоевания власти».

Однако, если говорить серьёзно, переход «идеального президента» из сериала в статус реального лидера Украины — свидетельство того, что «демократия переживает один из серьёзнейших кризисов идентичности в истории», уверен автор. «Доверие к элитам упало до самых низких показателей, и не только на Украине», — поясняет Мойси. Народы, подстрекаемые популистами, «не доверяют больше никому, кроме самих себя», а любое посредничество воспринимается ими как измена.

Что касается Зеленского, он является в политике «абсолютным новичком», не имеющим о ней ни малейшего представления. «Кто как не радикально новый человек лучше всего подходит для нового старта? В любом случае, украинцам нечего терять», — пишет обозреватель Les Echos. Российские комментаторы «осторожно» замечают в этом «унижении Порошенко» доказательство массового отречения украинцев от «майдана» и последовавших за ним лет, однако Мойси находит подобное прочтение «ограниченным». По его убеждению, избрав Зеленского, жители Украины вынесли «горькую и трезвую оценку всему политическому опыту страны со времён обретения независимости после распада СССР» и, прежде всего, коррупции — главному препятствию для сближения Киева с Брюсселем.

С одной стороны случившееся на Украине можно счесть признаком хорошего функционирования демократии в её строгом понимании, однако с другой — избрание Зеленского «звучит как предостережение» демократическим режимам во всём мире, полагает эксперт. «Отнять какую-либо легитимность у элит — значит поверить в абсолютную мудрость народа», который, как показала история, может серьёзно ошибаться — к примеру, как в Германии в 1933 году, предостерегает Мойси.

Разумеется, автор не сравнивает «молодого, улыбчивого актёра еврейского происхождения» с Гитлером, однако отмечает, что с его избранием мир стал «полностью непредсказуемым» местом, где легитимность в политике скорее достигается за счёт полного отсутствия опыта.

Как отмечает специалист, о том, что будет означать избрание Зеленского для российско-украинских отношений и Центральной, и Восточной Европы в целом, судить пока рано. Возможно, «случится чудо», и роль идеального президента, полностью посвятившего себя счастью народа, подтолкнёт Зеленского к преодолению всех препятствий в реальной политике. Однако есть большой риск, что этот опыт закончится для Украины плохо и поспособствует потере легитимности не только демократии как принципа, но и Украины как суверенного государства, предупреждает Мойси.