Bild усомнился в способности Зеленского «потягаться» с Путиным

На последних президентских выборах на Украине Владимир Зеленский получил больше голосов украинцев, чем любой из его предшественников, пишет Bild. И всё же сможет ли вообще этот комик, несмотря на мощную поддержку населения, потягаться с Путиным? — задаётся вопросом немецкий таблоид.
На последних президентских выборах на Украине за Владимира Зеленского украинцы отдали больше голосов, чем за любого другого президента, пишет немецкий таблоид Bild.
И тем не менее: насколько безоговорочна победа Зеленского в президентских выборах, настолько же не ясны его политические позиции, отмечает автор статьи.
«Сможет ли вообще этот комик потягаться с Путиным?» — задаётся вопросом журналист Bild.
В частности, в ходе предвыборной гонки Владимир Зеленский почти не давал интервью и воздерживался от конкретных обещаний, напоминает автор.
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель хоть и поздравила Зеленского с победой, но вскоре после это всё же выразила своё беспокойство относительно будущего новоиспечённого украинского президента.
По словам главы немецкого правительства, избрание «политически неопытного президента» означает для Украины наступление «фазы неопределённости». Более того, Ангела Меркель опасается, что результаты выборов «воодушевят Москву на более активные действия, направленные на дестабилизацию Украины».
«Ведь фактом остаётся то, что «политический» опыт Владимира Зеленского по-прежнему ограничивается его ролью в телевизионном сериале «Слуга народа», — констатирует журналист немецкого издания.
Несмотря на то что избранный президент Украины пообещал продолжить переговоры с Москвой в предыдущих форматах, он, однако, не делится с общественностью тем, как он собирается положить конец «войне против превосходящей по силе России на востоке Украины», подчёркивает автор статьи.
А тем временем, продолжает журналист Bild, Зеленский уже получил «подарок» от Путина в виде указа, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства.
Этот шаг Москвы эксперты посчитали «предвестником новой агрессии и проверкой на прочность Зеленского». Будущий президент хоть немедленно и отреагировал, но при этом всего лишь призвал Запад ужесточить санкции против Российской Федерации.
И всё-таки могут ли «звёзды» заниматься политикой? Для большинства немцев это, пожалуй, «абсурдное представление», полагает автор статьи.
«Впрочем, во многих других странах звёздам удался переход в политику: не только в таких изнурённых кризисом государствах, как Украина, но и в Соединённых Штатах — самой важной военной и экономической державе мира», — признаёт журналист немецкого таблоида.
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