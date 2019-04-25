Freitag: поражение в выборах на Украине потерпела и «покровительница» Киева в Берлине

25% голосов украинцев за Петра Порошенко во втором туре президентских выборов — это не что иное, как поражение политики Берлина в отношении Украины, который в течение последних пяти лет возводил «ментальные окопы» против России, пишет Der Freitag. В свою очередь, Владимиру Зеленскому издание желает, чтобы тот наконец-то избавил свою страну от «немецкого покровительства» и вместо упрямства сделал ставку на «реальную политику» по отношению к Москве.

«Крах» украинского лидера Петра Порошенко на прошедших недавно на Украине президентских выборах означает поражение и для федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет немецкое издание Der Freitag.

Автор статьи Лутц Херден задаётся вопросом, кто кого «утащил за собой вниз»: Пётр Порошенко Ангелу Меркель или глава немецкого правительства украинского президента.

До последнего момента канцлер Германии была буквально «зациклена» на «уже скоро бывшем главе украинского государства». Ну а 25% голосов украинцев за Порошенко во втором туре президентских выборов — это не что иное, как «поражение политики Берлина в отношении Украины, который в течение последних пяти лет возводил (в конечном счёте против России) ментальные окопы», подчёркивает журналист Der Freitag.

При этом, продолжает Херден, между первым и вторым турами президента Украины ждала «публичная аудиенция» в ведомстве федерального канцлера.

«То, что выглядело как протекция, на самом деле было вмешательством. Меркель попросту торпедировала демократический принцип честных выборов, за который выступал «майдан». Как, собственно, и Порошенко законсервировал олигархический принцип, против которого восстал «майдан», — констатирует автор статьи. — Оба заимствовали у считающегося революцией мятежа в начале 2014 года немного: дрейф Украины на Запад и вызванную этим конфронтацию с Россией».

Результаты же второго тура — «столь безнадёжные» для Петра Порошенко — свидетельствуют о том, что ему пришлось «поплатиться не только за разгул коррупции и экономическую разруху», отмечает журналист немецкого издания.

«Неспособность и нежелание избавить страну от изматывающей войны в Донбассе также сослужили ему недобрую службу. Причём для установления мира мало что сделала и покровительница в Берлине. Она постоянно позволяла Порошенко пренебрегать обязательствами, которые тот взял на себя в рамках Минских соглашений, и культивировать агрессивный национализм», — утверждает Лутц Херден.

Что же касается Владимира Зеленского, то, по мнению автора статьи, будущему президенту Украины — «по всей вероятности, напрасно» — остаётся только пожелать, чтобы он «избавил свою страну от немецкого покровительства и вместо упрямства сделал ставку на реальную политику по отношению к Москве». В противном случае, убеждён журналист Der Freitag, следующие пять лет так же «пойдут насмарку», как и предыдущие.