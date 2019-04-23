Конфеты, коррупция и русская водка — корреспондент Haaretz о причинах поражения Порошенко

Конец президентству Петра Порошенко обеспечили три наболевшие украинские проблемы, с которыми лидер так и не смог разобраться: коррупция, слабая экономика и конфликт на востоке. Однако, как считает корреспондент Haaretz Аншель Пфеффер, последней каплей стали личные интересы «шоколадного короля», который продолжает поставлять в Россию свои конфеты, в то время как украинцы не могут закупаться «любимой русской водкой» в местных магазинах.

Ещё до финального тура голосования на дебатах, прошедших на стадионе «Олимпийский» в Киеве, теперь уже избранный президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался у своего оппонента Петра Порошенко, почему конфеты его фабрики Roshen до сих пор можно купить в Москве. Как считает корреспондент Haaretz Аншель Пфеффер, вопрос попал прямо в цель, затронув главные причины недоверия народа к действующему лидеру.

Порошенко, или, как его называют, «шоколадный король» руководил Украиной на протяжении пяти лет, и всё это время на востоке страны тлел «конфликт с Россией». И хотя президент постоянно выступал с достаточно жёсткими заявлениями в адрес Кремля, продукцию его компании действительно продолжали поставлять в Россию.

Этот факт мог стать последней каплей на фоне трёх наиболее важных для украинцев проблем, с которыми за время своего президентства Порошенко так и не сумел разобраться: хронической коррупции, слабой экономики и «оккупированного сепаратистами» востока.

«Неспособность Порошенко сделать хоть какие-то существенные подвижки ни в одном из этих трёх направлений вкупе с тем, что он не сумел заставить избирателей забыть о его личных интересах в торговле с Россией, в то время как они не могут закупаться своей любимой русской водкой в украинских магазинах, положили конец этому президентству», — утверждает Пфеффер.

По мнению журналистов, это крах не только Порошенко, но и целого поколения украинских политиков, включая Юлию Тимошенко, которая тоже потерпела поражение на выборах. На место этих людей пришёл новичок в политике, единственная связь которого с этой сферой деятельности заключается в роли президента в телесериале.

Случай Зеленского Пфеффер считает особенным. Новоиспечённого президента сравнивают с итальянским комиком и основателем Движения пяти звёзд Беппе Грилло, только последний уже не одно десятилетие делится своими политическими взглядами, пусть порой и облачёнными в шуточную оболочку. Другие проводят параллели с молодым президентом Франции Эммануэлем Макроном, который старше Зеленского всего на несколько недель. Однако при этом у Макрона за плечами 13 лет опыта в политике.

Легко утверждать, что Зеленский — очередной пример пришедшего на смену серьёзной политике популизма в эпоху Дональда Трампа. Но только Украина не западная демократия, подчёркивает автор статьи. Её проблемы несут угрозу самому её существованию. «Это молодая и нестабильная страна в плену у агрессивной соседки, которая не признаёт её полноправным государством». Порошенко был прав, указывая на неопределённость программы Зеленского относительно попыток Украины дистанцироваться от России. Нет никаких гарантий, что новый президент или «скорее олигархи, финансировавшие его кампанию», сумеют добиться успеха там, где потерпел неудачу предшественник.

У Зеленского, впрочем, есть одно важное преимущество: он объединяющая фигура с пока ещё незапятнанной репутацией. Также стоит обратить внимание на то, что Украина, страна, в которой антисемитизм ещё не искоренён, только что выбрала себе президента-еврея. И более того, стала единственным государством в мире, помимо Израиля, где евреями являются и президент, и премьер-министр, Владимир Гройсман.

По мнению Пфеффера, украинцы осознанно сделали такой выбор, поскольку хотели показать новое лицо своей страны, далёкое от неонацизма, в котором обвиняют некоторых патриотов и националистов, и способное жить в мире с собственным прошлым, меньшинствами и соседями.