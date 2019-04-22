Мировые СМИ о победе Зеленского: играть роль президента и быть им — совершенно разные вещи

Во втором туре голосования на Украине актёр Владимир Зеленский одержал «сокрушительную победу» над действующим президентом Петром Порошенко. По мнению многих иностранных СМИ, сделав выбор в пользу неизвестности, украинцы главным образом высказались против сложившейся политической элиты. Но как бы то ни было, Зеленский свой пост получил, и теперь ему предстоит играть роль президента не на экране, а в реальной жизни.

Ещё не успел закончиться процесс обработки голосов после второго тура выборов на Украине, как действующий лидер Пётр Порошенко признал своё поражение. Иностранные наблюдатели сошлись во мнении: набрав более 70% голосов, Владимир Зеленский, актёр и комик, единственный политический опыт которого, по словам The Guardian, «заключается в роли президента в телесериале», одержал «сокрушительную победу». Но теперь эксперты ломают голову, что же будет дальше.

«Антипосыл» Зеленского-Голобородько

На протяжении предвыборной гонки Зеленский не слишком много говорил о своей программе или планах на президентство, вместо традиционных приёмов больше полагаясь на вирусные видео и шутки. По мнению The Guardian, в ходе кампании новоиспечённого политика всё больше стиралась грань между Зеленским — реальным человеком и его персонажем, которого люди видели на телеэкранах. Как и его вымышленный герой Василий Голобородько, которого комик исполнил в телесериале «Слуга народа», Зеленский обещал обновить украинскую политику и положить конец власти олигархов.

Возможно, одержав победу и на реальных выборах, актёр сумел «воплотить искусство в жизнь», но только «поверхностная кампания», состоящая в основном из стендап-выступлений и смешных видео в соцсетях, не дала и намёка на то, как именно избранный президент собирается достичь своих целей и исправить положение в стране, пишет The Daily Telegraph. Как утверждает El Mundo, до сих пор Зеленский демонстрировал единственную политику — «политику антимесседжа», или «антипосыла». Этот кандидат никогда не представлял чёткого плана действий, предпочитая вместо конкретной программы идти от обратного, отталкиваясь от обещаний оппонентов и периодически прикрываясь своим экранным образом. «Зачем открывать рот и портить всё, если украинцы предпочитают представлять себе, что видят Василия Голобородько — президента, которого он играет в своём сериале», — иронично рассуждает издание.

По наблюдениям Le Monde, никогда ни один украинский президент не получал столь массовой поддержки. И расплывчатость его заявлений во многом сыграла на руку Зеленскому, поскольку каждый смог идентифицировать себя с различными элементами его невнятной программы. «Это популизм нового типа: симпатичный, проевропейский, стремящийся не к размежеванию, а к объединению Украины, раздробленной на множество идентичностей».

От России не уйти

Делать на новом посту Зеленскому, как отметил CNN, предстоит немало. Ведь вместе с президентским креслом Зеленский унаследовал одно из беднейших государств в Европе, коррупцию и «вялотекущий конфликт» с Россией.

Отношения с Москвой, на взгляд корреспондента Die Welt Кристофа Ваннера, будут играть очень важную роль для президентства Зеленского. Ведь если новый лидер не найдёт общего языка с Владимиром Путиным, война на востоке Украины так и будет продолжаться. Опять-таки для Киева остаётся открытым вопрос Крыма. Сумеет ли Зеленский вернуть полуостров или нет — спорный вопрос, но с Россией нужно разговаривать в любом случае, считает журналист. «Иначе Путин постоянно будет пытаться вставлять новому президенту палки в колёса, и тогда у Зеленского едва ли будет шанс добиться улучшения для Украины». В ближайшие месяцы Москва будет проверять на прочность нового лидера, уверен CNN.

Однако даже по тем немногим заявлениям Зеленского касательно его программы немецкий Das Erste пришёл к выводу, что избранный президент не собирается отходить от европейского направления и подчиняться влиянию Кремля. Однако, учитывая, что новый лидер, как написал Süddeutsche Zeitung, — «в первую очередь дитя русскоязычной культуры», у Зеленского, по мнению Die Welt, есть шанс завершить «по-настоящему начавшийся лишь в 2014 году процесс формирования нации» и объединить голоса русскоязычных украинцев, не выступая при этом с пророссийских позиций.

Украинцы сказали элите нет

Рассуждая о причинах столь, казалось бы, неожиданной, но мало кого действительно удивившей победы, The Wall Street Journal написала: «Украинцы явно захотели перемен, даже несмотря на то, что они не знают точно, что их ждёт». Как обратила внимание The Washington Post, пожалуй, одним из самых главных преимуществ Зеленского на этих выборах было то, что «он не Порошенко», которого многие соотечественники обвиняют в неспособности закончить войну на востоке и искоренить коррупцию.

Как напомнила Le Figaro, сам действующий президент до последнего пытался всех убедить, «что в этих постмодернистских выборах против него выступает троянский конь Владимира Путина и марионетка его заклятого врага» — предпринимателя Игоря Коломойского. В реальности на дверь Порошенко указали его же соотечественники.

Многие журналисты подчеркнули, что, отдав голос за Зеленского, большинство украинцев отринуло политическую и экономическую элиту страны, призвав на её место «непривычную неопределённость». И это вообще-то редкость для стран на постсоветском пространстве, уверен Das Erste. «Чтобы политический аутсайдер был избран главой государства, там, по большей части, немыслимо. С Владимиром Путиным в России или Александром Лукашенко в Белоруссии — кто побеждает, тот долго занимает прочную позицию перед сроком проведения выборов».

Но на Украине, пойдя на очевидный риск и отдав предпочтение комику, а не политику, народ выразил недоверие к власти, констатировало аргентинское издание Clarín. «Это сумасшествие. Но, в первую очередь, это очередной шаг на пути к правовому государству и демократии», — отмечает Die Zeit. В таких условиях не меньшее значение, чем победа Зеленского, представляет поражение Порошенко. Как объясняет ресурс, «в стране, где один бывший президент был отравлен (Виктор Ющенко), а другой под страхом смерти бежал в Россию (Виктор Янукович), максимально свободные выборы так же мало сами собой разумеются, как честно проигравший».

Теперь Украина пополнит список стран, жители которых не так давно передали бразды правления лидерам, пришедшим не из политики, заметила испанская газета El País. Издание проводит параллели с США, где президентом стал бизнесмен Дональд Трамп, и с Италией, где небывалого успеха добилось Движение пяти звёзд, основанное опять-таки комиком Беппе Грилло. А такие тенденции Neue Zürcher Zeitung находит тревожными и свидетельствующими о глубоком кризисе политики.

В следующей серии

Спустя три года после написания «фантазийного сценария» «Слуги народа», в котором, вероятно, не было места случайности, реальность обращается с вымыслом довольно свободно, подвела итоги Le Figaro. «Следующего эпизода в саге Зеленского ждут, затаив дыхание: назначит ли он, как в сериале «Слуга народа», министрами своих приятелей или пойдёт на компромисс с истеблишментом и олигархами?» Ведь, как отмечает Sky News, «играть роль президента и быть им — это совершенно разные вещи». Украина снова начинает с чистого листа.

Многие сомневаются, дорос ли Зеленский до своего нового поста, поскольку, как считает Neue Zürcher Zeitung, его политические представления выглядят «незрелыми, если не сказать наивными». Der Tagesspiegel называет обещания Зеленского «трудновыполнимыми», особенно с парламентом, в котором сильна поддержка Порошенко. Между прочим, главный оппонент Зеленского не намерен сдаваться и планирует взять реванш на парламентских выборах осенью. Так что теперь всё зависит от команды нового президента — она должна найти способ заручиться поддержкой Запада.

«Шут завоевал доверие, потому что граждане были глубоко разочарованы существующей политикой и не могли больше всерьёз воспринимать её пустые обещания. Большего пока не произошло. Украина не стала за ночь другой страной, её проблемы, её внутренние противоречия, её внешние противники — всё это сейчас ничуть не уменьшилось. Зеленский пробудил ожидания, которые очень трудно исполнить».