СТРАНА.ua: сторонники Порошенко меняют риторику после победы Зеленского

Победа Владимира Зеленского показала несостоятельность информационной политики Порошенко, и особенно неэффективной оказалась армия провластных блогеров и экспертов — так называемых порохоботов. Как пишет «СТРАНА», именно они обрушили на Зеленского тонны грязи после первого тура выборов, однако, когда президентство Зеленского стало очевидным всему миру, многие порохоботы стали меняться на глазах.

ЦИК Украины ещё не огласила окончательных итогов голосования, по результатам обработки почти всех протоколов, кандидат Зеленский уверенно берёт 73% голосов избирателей. Как пишет «СТРАНА», цифры Зеленского стали разгромом не только для Петра Порошенко. Они показали несостоятельность всей его информационной политики, и особенно неэффективной оказалась армия провластных блогеров и экспертов — так называемых порохоботов.

Именно эти персонажи обрушили на Зеленского «тонны чернухи» после первого тура выборов. От журналистов, лояльных Порошенко, прозвучали даже призывы убивать тех, кто против нынешнего президента.

Максимальная концентрация проклятий обрушилась на Зеленского после первого тура выборов, когда Зеленский неожиданно набрал даже больше, чем прочили ему социологи. А вот после второго тура, когда президентство Зеленского стало очевидным всему миру, многие порохоботы стали меняться на глазах.

Ряд порохоботов после победы Зеленского сменили тональность в отношении будущего президента. Самый яркий пример — журналист Айдер Муждабаев, который после первого тура призвал браться за оружие и расстреливать сторонников Зеленского. Вчера он написал пост, в котором... поздравил Зеленского: «Итак, выбор сделан. Ещё не «проштампован», но всё понятно. Нравится он одним, не нравится он другим, — для данного факта истории уже значения не имеет. Президентом Украины избран актёр, шоумен, телевизионный менеджер и предприниматель Владимир Зеленский. Украина — европейская, западная страна, и я как её гражданин поздравляю Владимира с победой на честных выборах, гарантом которых стал первый президент по-настоящему независимой Украины Пётр Порошенко. За это честь ему и хвала».

Как напоминает издание, 1 апреля, после первого тура, в котором Зеленский вырвался вперёд, Муждабаев говорил совсем иные вещи.

«Вот отличная карта тех, с кем мы живём в одной стране. Это — обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей, Бойко, Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100 процентов», — написал тогда журналист.

«Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придётся стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого», — заявил заместитель гендиректора украинского телеканала ATR.

Позже журналист удалил скандальный пост и извинился за свои слова. А ещё позже — стал даже уважительно отзываться о Зеленском.

Существуют и другие примеры. Украинский замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, поддерживавший Порошенко, дал понять, что готов сотрудничать и с Зеленским.

«Меня многократно спрашивали: соглашусь я сотрудничать с Владимиром Зеленским? Объяснял и объясню ещё раз: для меня важны принципы, а не персоны. Существуют «красные флажки», за которые я переступать не согласен: безусловное продолжение евроатлантической интеграции Украины; никаких прямых переговоров с ОРДЛО; продолжение усиления санкционного давления на Россию; никакой «широкой коалиции» с медведчуками. В этих вопросах для меня нет и не может быть компромиссов», — написал Тука, но по всем пунктам его перечня Зеленский уже давно дал положительные ответы.

Примечательно, что ранее Тука рисовал страшные картины, если Зеленский станет президентом.

«Руины аэропорта донецкого имени Прокофьева, избитая взлётно-посадочная полоса, то там сикось-накось садится чартер Медведчука, красная дорожка, выходит улыбающийся Зеленский, за ним «95 квартал» с «благотворительным концертом». Зеленского встречают с цветами и с караваем Пасечник и Пушилин. И пионеры, потому что сейчас это популярно на оккупированной части Донбасса. Горны, барабаны, красные галстуки. Левая сторона — флаги ЛНР. Правая сторона — флаги ДНР. А за спинами этих двух руководителей псевдообразований большие такие портреты «героев Новороссии»: Захарченко, Гиви, Моторолы... И вот на этом фоне туда прибывает президент Зеленский», — писал замминистра накануне первого тура выборов.

Как отмечает издание, многие порохоботы яростно продолжают отстаивать «ценности Порошенко». Один из наиболее непримиримых — журналист Аркадий Бабченко.

«Украина, ты одурела», — заявил он у себя в Facebook.

Позже в комментариях он так объяснил свои слова: «Кажется, я только что написал самый главный текст в своей жизни. И, кажется, с ним до хрена кто согласен».

Высказался о победе Зеленского и глава Института национальной памяти, «отец декоммунизации» Владимир Вятрович. Судя по его посту — он предчувствует скорую отставку. И делает намёк, что тоже останется в политике.

«Выборы закончились, борьба за главное продолжается. В ней будем Черчиллем. Мы будем бороться на улице, в парламенте, правительстве, судах. Мы будем защищать наш язык, культуру, историю любой ценой. Мы будем бороться за них в книгах, на телевидении, радио, в интернете. Мы никогда не сдадимся. И мы победим», — заявил Вятрович.