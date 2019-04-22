Euronews: Зеленский призвал соседей Украины поверить, что роль «слуги народа» возможна и в жизни

По итогам президентских выборов на Украине актёр Владимир Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем его основной соперник Пётр Порошенко, и теперь сможет осуществить в реальной жизни президентскую миссию своего экранного героя из популярного сериала. После оглашения результатов Зеленский обратился к «постсоветским» странам, призвав их посмотреть на Украину и поверить в реальность его победы, которую сами украинцы воспринимают по-разному, передаёт Euronews.

На протяжении нескольких лет Владимир Зеленский был «слугой народа» на экране, а теперь ту же роль ему предстоит играть в реальной жизни. По итогам выборов актёр набирает в три раза больше голосов, чем Пётр Порошенко.



Новоизбранный президент уже рассказал о первоочередных задачах. Он заявил, что, прежде всего, хочет вернуть на родину моряков, которые находятся в российской тюрьме. Кроме того, Зеленский рассказал, как он планирует урегулировать конфликт в Донбассе.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, избранный президент Украины: Вернуть наших всех заключённых, всех наших пленных. Это наша первая задача… Мы будем действовать в любом случае в «нормандском формате», будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые.



После объявления результатов Зеленский решил обратиться ко всем постсоветским странам.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Посмотрите на нас. Это возможно!



Порошенко уже поздравил соперника с победой. Но, выступая перед сторонниками, он заявил, что не уйдёт из политики.



ПЁТР ПОРОШЕНКО, действующий президент Украины: Наша команда должна сохранить те достижения, за которые мы боролись вместе с украинским народом на протяжении пяти лет в крайне тяжёлых условиях. Мы должны сохранить нашу европейскую и евроатлантическую стратегию.



У жителей Украины итоги выборов вызывают противоречивые чувства.



ПРОХОЖАЯ: Молодое поколение, и моего возраста — большая часть, конечно, на стороне Зеленского.



ПРОХОЖИЙ: К сожалению, как мне кажется, украинцы повелись на популистские обещания. Я сомневаюсь, что такой человек сможет руководить страной после всего того, что здесь произошло.



Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая. Зеленский официально приступит к исполнению обязанностей после того, как примет присягу на торжественном заседании Верховной рады.



Дата выхода в эфир 22 апреля 2019 года.