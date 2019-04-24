National Interest: Порошенко проиграл из-за национализма и антироссийской политики

Национализм Петра Порошенко стоил ему президентского кресла — вот один из уроков, который влиятельные западные политики могут извлечь из сокрушительного поражения президента Украины, пишет в своей статье для The National Interest профессор политологии из Род-Айлендского университета Николай Петро.

Как напоминает автор, Порошенко проиграл на президентских выборах с самым значительным за всю историю Украины отставанием от своего оппонента. При этом его противник — комик Владимир Зеленский, не имеющий абсолютно никакого опыта в политике, — набрал не виданное доселе количество голосов.

«Почему после пяти лет политики, которая получила полную и политическую, и финансовую поддержку со стороны Запада, украинский народ отверг Порошенко и за него проголосовал лишь каждый четвёртый?» — задаётся вопросом автор.

По мнению обозревателя The National Interest, произошло это из-за антироссийской политики, которую украинский президент проводил в течение пяти лет вместе с Верховной радой. Тут речь идёт об ограничениях на использование русского языка, на поездки в Россию, на торговлю с ней, на любые социальные контакты с россиянами, причём даже с теми, кто выступает против Путина и поддерживает Украину, подчёркивается в статье.

Ответная реакция со стороны украинцев была полностью предсказуема, поскольку городское население там чаще говорит по-русски, чем по-украински. Вдобавок у половины жителей страны есть родственники по ту сторону границы, говорится в статье. Грозным предзнаменованием для Порошенко стал опубликованный ранее в этом году ежегодный опрос, который показал, что симпатии украинцев по отношению к России достигли небывалых с мая 2014 года высот.

Порошенко, однако, продолжил придерживаться националистической идеологии. За время своего правления он лишил регионы права использовать какой-либо другой язык, кроме украинского, прекратил образование на русском в школах после пятого класса и даже стремился уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ) и заменить её более националистической и политически лояльной, пишет обозреватель The National Interest.

В результате недовольство Петром Порошенко в русскоговорящих регионах медленно, но верно росло. И именно там на президентских выборах была неожиданно высокая явка. Стоит отметить, что если бы партия «Оппозиционный блок» вместо трёх кандидатов выдвинула бы одного, то он, скорее всего, обошёл бы Порошенко в первом туре, а украинцы свой окончательный выбор делали бы из двух «предположительно пророссийских кандидатов».

Западные политики могут извлечь два урока из сокрушительного поражения Порошенко, уверен автор. Во-первых, симпатия к России среди украинцев в ближайшее время вряд ли снизится. Во-вторых, стратегия Запада по оказанию поддержки одному региону или одной фракции с целью направить всю страну по другому пути показала себя на Украине не более успешной, чем в Сирии, Ираке или Афганистане.

Следует внести ясность, Зеленский действительно не является марионеткой Путина, пишет Николай Петро. Его привлекательность состоит в том, что он, в отличие от Порошенко, не придерживается националистической идеологии. Но это одновременно и его величайший источник народной поддержки, и его величайшая слабость, подчёркивает автор. На протяжение всего 2019 года ему придётся работать с украинским парламентом, националистический состав которого не изменился со времён «майдана». Однако популярность нынешней Верховной рады крайне низка. По мнению большинства наблюдателей, парламент будет до конца цепляться за власть и попытается провести как можно больше националистических законов.

Избранный президент Зеленский уже столкнулся со своим первым политическим вызовом: Верховная рада планирует уже на этой неделе принять закон, расширяющий обязательное использование украинского языка. Хотя у Зеленского, возможно, и нет полномочий помешать принятию этого закона, однако после того, как начнётся реализация этой законодательной инициативы, его сторонники будут винить избранного президента в случившемся.

«Ключевая задача Зеленского — разобраться, как не стать Порошенко, который потерял поддержку половины страны, и как при этом не стать Януковичем, который потерял поддержку другой половины страны. Если ему это удастся, то он несомненно станет спасителем Украины», — подытоживает Николай Петро свою статью для The National Interest.