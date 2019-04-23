Sky News: Зеленский — загадка не только для России, но и для самих украинцев

На Украине новый президент когда-то зарабатывал себе на жизнь, рассказывая шутки, теперь же он обещает отнестись к своей новой работе гораздо серьёзнее. Владимир Зеленский получил более 70 процентов голосов в ходе воскресных выборов, он обещает закончить войну на востоке Украины и бороться с коррупцией. Репортаж Дианы Магней.

Когда вы проезжаете мимо российского посольства в Киеве, то видите напоминание об опасном состоянии отношений между Россией и Украиной. Его стены и окна построены так, чтобы выдерживать взрывы. Посольство походит немного на Форт-Нокс. А рядом с ним, чтобы российские дипломаты никогда не забывали, имена 24 украинских моряков, которых держат в московской тюрьме с тех пор, как в ноябре прошлого года Россия открыла огонь по их кораблям.

В воскресенье ночью новоизбранный президент Украины заявил, что освобождение моряков — это для него основной приоритет.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, избранный президент Украины: Я общался с матерями наших моряков. Я сделаю всё, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать. Но я сделаю всё, чтобы вернуть наших ребят домой.

Пётр Порошенко пытался представить Владимира Зеленского простофилей, которого Владимир Путин растопчет. Но господин Зеленский — это человек-загадка как для украинцев, так и для Москвы.

Мы встретились и пообщались с Виктором Медведчуком, украинским гражданином, который, однако, является близким другом Владимира Путина, ведь последний — крёстный отец его дочери. Медведчук, которого в Киеве называют серым кардиналом, давно выступает в качестве посредника между Москвой и Киевом.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, украинский политик: Если речь идёт только о пленных моряках, о 22 моряках и двух сотрудниках СБУ, то ему следует вести переговоры с Россией. Если он пойдёт по неправильному пути Порошенко, который требовал от международного сообщества усиления санкций и прочих мер против России, то это неправильный подход.

ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Какие разговоры вы вели с Владимиром Путиным по поводу господина Зеленского? Он спрашивал вас о нём?

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК: Безусловно, у нас был разговор на эту тему.

ДИАНА МАГНЕЙ: Что вы ему сказали?

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК: Я ему говорил то, что является общеизвестным, потому что я не знаю о Зеленском больше, чем говорят о нём в средствах массовой информации или чем он говорит о себе сам.

Одним из самых серьёзных вызовов для господина Зеленского станет продолжающаяся война против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке, которая уже унесла жизни приблизительно 13 тысяч человек.

Кремль заявил, что президенту Путину пока рано направлять свои поздравления (Зеленскому. — ИноТВ) и что суждения должны базироваться на поступках. Но Москва с интересом следит за происходящим.

КОНСТАНТИН КОСАЧЁВ, российский сенатор: Думаю, народ Украины ясно показал, что хочет перемен, что он хочет видеть перемены: политические перемены, изменения в подходах к России со стороны Украины. Так что в том случае, если господин Зеленский сумеет интерпретировать результат этих выборов данным образом, то, полагаю, он сможет сделать правильные выводы.

Непростой наказ для комика, ставшего главнокомандующим.

Диана Магней, Sky News, Киев.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2019 года.