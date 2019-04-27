Oberbyerisches Volksblatt: «ядовитый привет» от Путина — президента Зеленского ждёт очень нелёгкий старт

Украинцы очень ждут от Владимира Зеленского новых импульсов, в том числе в отношениях с Россией, пишет Oberbyerisches Volksblatt. А тем временем глава Кремля Владимир Путин шлёт будущему президенту Украины «ядовитый привет» и якобы пытается втянуть его в свою «провокационную игру». При более сложных обстоятельствах, признаёт немецкое издание, президентский срок бывшего комика вряд ли мог начаться.

Владимир Зеленский получил «поздравления а-ля Путин», пишет немецкая газета Oberbyerisches Volksblatt.

Отправлять поздравления — Владимиру Путину вообще-то «не свойственно». Именно поэтому вместо них он и послал «ядовитый привет» Зеленскому сразу после его победы в президентских выборах на Украине, отмечает автор статьи Маркус Мэклер.

Журналист Oberbyerisches Volksblatt имеет в виду подписание президентом России указа, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства.

«Это новый акт агрессии против Киева. Это лишний раз показало, что Путин не заинтересован в политическом решении конфликта в украинском Донбассе, как этого предусматривают Минские соглашения», — подчёркивает Мэклер.

Глава Кремля, продолжает автор статьи, преподносит это как нечто «безобидное». На самом же деле за этим якобы стоит «коварный расчёт».

«Чем больше российских граждан будет проживать на востоке Украины, тем сильнее будет искушение оккупировать этот регион под предлогом защиты собственных граждан», — поясняет журналист немецкой газеты.

«Захватывающим», по мнению Мэклера, будет то, как будущий президент Украины Владимир Зеленский поведёт себя в сложившейся ситуации

«Украинцы очень ждут от него новых импульсов, в том числе в отношениях с Россией. В свою очередь, Путин гораздо больше пользуется статусом-кво. Зеленский должен дать чёткие ответы и при этом не ввязаться в провокационную игру Путина. При более сложных обстоятельствах его президентский срок вряд ли мог начаться», — констатирует автор статьи.