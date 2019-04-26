FAZ: крайне провокационный шаг — Запад осудил Россию «за новую попытку дестабилизировать» Украину

Западные страны обвинили Москву в провокации, сообщает Frankfurter Allgemeine. Поводом для резкой критики стал указ Кремля, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства, уточняет немецкое издание.
Европейский союз и Соединённые Штаты обвинили президента Российской Федерации Владимира Путина в «провокации», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Поводом для «резкой критики» со стороны Запада стал указ Кремля, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства, уточняет автор статьи Райнхард Везер.
«Эти области — как, собственно, и весь Донбасс — часть украинского государства. Упрощённая процедура получения российского гражданства для живущих там украинских граждан противоречит духу и целям Минских соглашений», — говорится в совместном заявлении Министерств иностранных дел Германии и Франции.
То, что указ был подписан непосредственно после президентских выборов, которые доказали «приверженность Украины демократическим ценностям», свидетельствует о стремлении России «ещё больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт», отмечается в совместном заявлении стран — членов Евросоюза.
В свою очередь, продолжает журналист Frankfurter Allgemeine, Государственный департамент Соединённых Штатов и вовсе окрестил указ главы Кремля Владимира Путина «крайне провокационным шагом», которым Россия усилила «свои посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины».
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