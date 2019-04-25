112: Верховная рада утвердила украинский язык как единственный государственный

Верховная рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как единственного государственного, который предусматривает «украинизацию всех сфер общественной жизни», сообщает «112 Украина». Новый закон обязывает каждого гражданина Украины владеть госязыком, а также предусматривает ответственность за «публичное унижение» украинского языка или различные «языковые нарушения».

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Финальную редакцию законопроекта после серии поправок раздали народным депутатам накануне голосования. По итогам подсчёта голосов этот документ поддержали 277 депутатов, что значительно больше необходимого минимума, передаёт телеканал «112 Украина».



Законопроект о государственном языке предусматривает «украинизацию всех сфер общественной жизни», поясняется в статье. Согласно документу, все высокопоставленные официальные лица обязаны владеть украинским языком. Документ определяет украинский язык как «единственный государственный», а также содержит «перечень граждан, которые обязаны им владеть», и делает его обязательным к использованию в публичных сферах, поясняет «112 Украина». На сферу личного общения действие закона не распространяется, однако все претенденты на получение гражданства Украины должны будут сдать языковой экзамен.



В новом законе также зафиксировано, что украинский — это язык делопроизводства и судопроизводства в стране, а также язык выборов и референдумов, международных договоров, трудовых отношений, образования, науки, культуры и спорта, телевидения, радиовещания, газет и журналов, книгоиздания и интерфейсов программ, рекламы и обслуживания потребителей, включая сферу транспорта, сообщается в статье.



За нарушение норм об использовании украинского языка вводятся различные меры наказания: начиная от административной ответственности и штрафов за «языковые нарушения» и заканчивая уголовной ответственностью за публичное «унижение» украинского языка или проявление «неуважения» к нему, аналогично наказанию за надругательство над государственными символами Украины, отмечает «112 Украина».



В процессе доработки к документу было подано более двух тысяч поправок, сообщается в статье. А в день рассмотрения законопроекта у Верховной рады собрался митинг. В то же время «для урегулирования использования языков нацменьшинств и коренных народов» украинские парламентарии намерены разработать и принять отдельный закон, передаёт «112 Украина».



Рассмотрение законопроекта началось ещё до первого тура президентских выборов. После обнародования предварительных итогов голосования действующий президент Пётр Порошенко пообещал, что он успеет подписать закон о языке, если Верховная рада утвердит его в течение ближайшей недели, напоминает «112 Украина».