N-TV: «пересекла красную линию» — Киев потребовал ужесточить западные санкции против Москвы

Россия «расширяет сферы влияния» в Донбассе: для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины Кремль упростил процедуру получения российского гражданства, сообщает N-TV. В свою очередь, Киев резко раскритиковал эту инициативу и потребовал ужесточить санкции против Москвы, отмечает немецкий телеканал.
Россия «расширяет сферы влияния» в Донбассе: своим указом Кремль упростил для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства. В свою очередь, Киев резко раскритиковал эту инициативу и потребовал ужесточить санкции против Москвы, сообщает N-TV.
Так, например, действующий президент Украины Пётр Порошенко назвал саботажем запланированную упрощённую выдачу жителям Донбасса российских паспортов. По его словам, Россия таким образом «пересекла красную линию» и «торпедирует» мирный процесс на востоке Украины.
«Фактически речь идёт о подготовке Кремлём к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине», — заявил Пётр Порошенко.
Действующий глава украинского государства также призвал международное сообщество не допустить «самого худшего сценария» и ужесточить санкции против Российской Федерации, отмечает немецкий телеканал.
Министр же иностранных дел Украины Павел Климкин, продолжает автор статьи, и вовсе призвал жителей Донбасса «не принимать российские паспорта».
Ужесточить санкции против России потребовала и команда избранного президента Украины Владимира Зеленского, подчёркивает журналист N-TV.
«Украина рассчитывает на поддержку международного сообщества... и на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию, — говорится в заявлении команды Зеленского. — Для мирового сообщества эти действия являются ещё одним наглядным подтверждением настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведёт войну против Украины».
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