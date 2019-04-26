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WSJ: Путин показал новому лидеру Украины и кнут, и пряник

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Владимир Путин применяет в отношении избранного президента Украины Владимира Зеленского тактику «кнута и пряника»: с одной стороны, он заявляет о готовности Москвы к нормализации отношений с Киевом, а с другой — упрощает процесс получения гражданства для жителей «сепаратистских» украинских регионов, пишет WSJ. По мнению обозревателя издания, Путин скорее всего просто проверяет Зеленского на прочность.
WSJ: Путин показал новому лидеру Украины и кнут, и пряник
Reuters

Российский президент Владимир Путин, выразив в своём первом публичном заявлении по поводу состоявшихся в воскресенье на Украине президентских выборов готовность к полной нормализации отношений с Киевом, «по всей видимости, протянул таким образом оливковую ветвь» избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Wall Street Journal.

Вместе с тем, как подчёркивает обозреватель издания, господин Путин одновременно «закрутил гайки» в отношении «оккупированного Россией района» Украины: дело в том, что всего за день до дружеского жеста в адрес Киева российский лидер принял решение об облегчении для жителей «сепаратистских украинских территорий» получения российского гражданства.

Как полагает обозреватель WSJ, подобными «манёврами» Путин, по всей видимости, «проверяет Зеленского на прочность». Новый лидер Украины — новичок в политике, но он успел заявить о том, что готов к переговорам с Москвой; между тем в общении с «политически искушённым» российским президентом ему определённо придётся избегать целого ряда «подводных камней», отмечает журналист.

По мнению российских политологов, тактика «кнута и пряника» со стороны Путина, в рамках которой он с одной стороны предлагает Украине пойти на мировую, а с другой — провоцирует её на агрессивные шаги, должна продемонстрировать Зеленскому, что ему на посту украинского президента будет непросто, говорится в статье.

Отдельные западные комментаторы также отметили, что господин Путин, в отличие от поспешивших поздравить Зеленского с победой западных лидеров, хранил молчание довольно долго — а это говорит о том, что его дружеский жест вряд ли является искренним, пишет WSJ.

Другие эксперты, которых цитирует американское издание, считают, что как в России, так и на Украине существует множество групп, извлекающих выгоду из украинского кризиса и заинтересованных в сохранении статус-кво, а потому надеяться на скорое урегулирование ситуации в результате победы Зеленского на выборах не стоит.

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Wall Street Journal США Северная Америка
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