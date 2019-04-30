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112: украинский эксперт считает новый закон о госязыке «преступным актом ущербного режима»

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Принятие нового закона, согласно которому украинский язык официально становится единственным государственным, является «преступным актом» по отношению к населению Украины, уверен эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко. По мнению эксперта, этот закон со стороны «ущербного режима» спровоцирует «тотальную дискриминацию» граждан по языковому признаку и нанесёт серьёзный ущерб как государству, так и обществу, сообщает «112 Украина».
112: украинский эксперт считает новый закон о госязыке «преступным актом ущербного режима»
Reuters

Как полагает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко, попытка «вытеснения русской культуры» с Украины посредством признания украинского единственным государственным языком повлечёт за собой крайне негативные последствия для всей страны. Принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» политолог расценивает как преступление по отношению к населению Украины, пишет «112 Украина».  

«Это преступный акт по отношению к населению преимущественно русскоязычной Украины со стороны представителей откровенно ущербного режима, имеющего ничтожную поддержку в обществе. Грубейшим образом попирая 24-ю статью Конституции Украины, данный законопроект резко ограничивает использование как русского языка, так и языков национальных меньшинств, и вводит тотальную дискриминацию граждан по языковому признаку, тем самым нанося невосполнимый ущерб как государству, так и обществу», — написал Видишенко на своей странице в Facebook.   

Эксперт также предупредил, что это приведёт к крайне негативным последствиям, говорится в статье. «Попытка вытеснения русской культуры саморазрушительна для общества Украины. Население Украины пытаются сделать жертвой пассионарного меньшинства с деструктивной по своей сути и откровенно ущербной идеологией», — приводит «112 Украина» мнение политолога.  

По словам Видишенко, одобренный Верховной радой законопроект о языке вступает в «очевидное противоречие» с Международным пактом о гражданских и политических правах и Пактом об экономических, социальных и культурных правах, а также Хартией защиты региональных языков и целым рядом статей Конституции Украины. В частности, речь идёт о 10-й статье, гарантирующей свободу использования и развитие русского языка, 34-й статье о свободе использования и распространения информации на любом языке, а также 53-й статье, гарантирующей гражданам возможность обучения на родном языке, передаёт «112 Украина». 

Ранее группа украинских депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» зарегистрировала постановление, запрещающее спикеру Верховной рады подписывать новый закон о государственном языке, сообщается в статье.

 

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