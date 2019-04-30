112: украинский эксперт считает новый закон о госязыке «преступным актом ущербного режима»

15:56 Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети» Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования на финале «Голос. Дети» аннулировать его результаты.

15:50 КДК РФС дисквалифицировал на один матч главного тренера «Оренбурга» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов получил дисквалификацию на один матч за поведение после игры 28-го тура с екатеринбургским «Уралом».

15:48 В РПЦ призвали стороны конфликта из-за храма в Екатеринбурге воздержаться от резких выражений Старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло призвал протестующих против храма на месте сквера и сторонников строительства воздерживаться от резких выражений, так как обе точки зрения имеют право на существование.

15:40 Рудковская прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети» Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская в разговоре с RT прокомментировала решение Первого канала аннулировать результаты голосования в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети».

15:38 В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке Подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон о государственном языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права проживающих в стране национальных общин и диаспор. Об этом говорится в заявлении МИД Венгрии.

15:31 Надаль разгромил Шарди и вышел в третий круг турнира ATP в Риме Испанец Рафаэль Надаль одержал разгромную победу над французом Жереми Шарди в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.

15:21 Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.

15:16 Мать финалиста шоу «Голос. Дети» оценила отмену результатов конкурса Гульмира Алибек, мать Ержана Максима, который стал вторым в финале конкурса «Голос. Дети», комментируя решение Первого канала аннулировать результаты конкурса, рассказала, что находится в шоке.

15:15 «Арсенал» раскритиковал решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку Лондонский футбольный клуб «Арсенал» выразил недовольство решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финал Лиги Европы в столице Азербайджана Баку.

15:14 Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

15:07 Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети» Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал RT решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования на финале «Голос. Дети» аннулировать его результаты.

14:58 В Минэнерго России заявили о готовности к переговорам с Украиной по газу Россия готова к проведению следующего раунда трёхсторонних переговоров с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

14:58 Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

14:56 Хачанов сыграет с Вердаско в третьем круге турнира ATP в Риме Испанец Фернандо Вердаско одолел австрийца Доминика Тима в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.

14:55 Власти Татарстана прокомментировали обмеление Волги Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал ситуацию с обмелением Волги и других крупных рек республики.

14:49 Федерер вышел в третий круг турнира ATP в Риме Швейцарец Роджер Федерер взял верх над португальцем Жоау Соузой в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.

14:44 Посольство проверяет данные о пострадавших при авиаударе в Йемене россиянках Посольство России в Йемене, которое в настоящее время находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, проверяет информацию о том, что при авиаударе арабской коалиции по Сане пострадали две россиянки. Об этом RT рассказали в дипмиссии.

14:43 Первый канал проведёт специальный выпуск шоу «Голос. Дети» Первый канал принял решение провести специальный выпуск шоу «Голос. Дети», итоги которого были ранее аннулированы. Об этом говорится в заявлении телеканала.

14:39 В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России Американские санкции против проекта «Северный поток — 2» и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России. Такое мнение выразил помощник секретаря российского Совета безопасности Александр Абелин.

14:38 «Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.

14:33 Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» Первый канал после получения предварительных итогов расследования голосования на финале «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, принял решение аннулировать результаты финала.

14:31 Мэр Нью-Йорка намерен участвовать в президентских выборах в США Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году в США.

14:28 Group-IB передала Первому каналу первые данные по итогам шоу «Голос. Дети» Компания Group-IB передала Первому каналу первые данные расследования по шоу «Голос. Дети», которые также были направлены в компанию Talpa Media, владеющую правами на «Голос». Об этом сообщает РИА Новости.

14:21 «Арсенал» требует наказать футболиста «Урала» за оскорбление Мирзова по национальному признаку Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб намерен подать жалобу на футболиста екатеринбургского «Урала» Владимира Ильина за оскорбление полузащитника тульской команды Резиуана Мирзова по национальному признаку во время ответного матча полуфинала Кубка России.

14:14 В бундестаге раскритиковали посла США в Германии из-за позиции по газу Действия посла США в Германии по ситуации с газом неприемлемы, создаётся впечатление, что ФРГ является колонией Соединённых Штатов, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

14:06 В Госдуме оценили решение Климкина отменить поездку на заседание СЕ Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT решение главы МИД Украины Павла Климкина отменить своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России.

14:03 Апелляционный суд признал законность показа сериала «Сваты» на Украине Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации на Украине телевизионного сериала «Сваты».

14:01 Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», Института социальных исследований им. Ярёменко и группы «Рейтинг».

13:58 Адвокат Мамаева заявил, что футболист абсолютно спокоен перед апелляцией по делу Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией по вынесенному ему приговору.

13:49 РФС: Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков заявил, что поле Центрального стадиона «Динамо»​ имени Льва Яшина допущено к проведению матчей чемпионата страны.

13:45 Синоптики прогнозируют «довольно прохладные» ночи в Москве Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, что до конца недели в столице ожидаются «довольно прохладные» ночи, а во вторник, 21 мая, придёт следующая «порция осадков».

13:43 Истребители Британии сопровождали самолёты ВКС России над Эстонией Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолётов ВКС России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединённого Королевства.

13:32 «Манчестер Сити» передал дело о нарушении клубом ФФП в судебную палату Дело о нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП) со стороны английского футбольного клуба «Манчестер Сити» передано в судебную палату.

13:31 МВД: в ходе акции протеста в Екатеринбурге были задержаны 70 человек В ходе акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге в среду, 15 мая, сотрудники полиции задержали 70 человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

13:28 «Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

13:13 В Кремле оценили результаты опроса о сбережениях россиян Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал опрос «Левада-Центра» о сбережениях российских семей.

13:13 СМИ: «Атлетико» начал переговоры с агентом футболиста «Ювентуса» Дибалы Мадридский футбольный клуб «Атлетико» заинтересован в трансфере аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.

13:07 В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.

12:58 Экс-футболист сборной Германии назвал назначение Цорна большой удачей для «Спартака» Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи прокомментировал назначение Томаса Цорна генеральным директором столичного «Спартака».

12:50 В Кремле прокомментировали действия силовиков на акции в Екатеринбурге В Кремле считают оправданным силовой сценарий во время провокаций в Екатеринбурге, где проходят акции в защиту сквера, в котором планируется строительство храма.

12:50 Хоккеист «Колорадо» Ландеског присоединился к сборной Швеции на ЧМ-2019 Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прибыл в расположение сборной Швеции по хоккею и сможет помочь команде в матче с Австрией на чемпионате мира в Словакии.

12:43 Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России Глава МИД Украины Павел Климкин отменил своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России. Об этом сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

12:39 СМИ: «Ростов» интересуется футболистом «Локомотива» Тарасовым Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону заинтересован в подписании контракта с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

12:32 В Кремле не получали приглашения на инаугурацию Зеленского Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от украинской стороны никаких приглашений на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

12:31 Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заключит полноценный контракт с Крыховяком Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб заключит полноценный контракт с арендованным у ПСЖ футболистом Гжегошем Крыховяком.

12:21 В бундестаге назвали российский газ более привлекательным, чем СПГ из США Российский газ более привлекателен для Германии с экологической точки зрения, чем СПГ из Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст на международной газовой конференции.

12:12 Менеджер Нурмагомедова считает, что у Макгрегора нет шансов против Гэтжи Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Джастином Гэтжи.

12:09 В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность. Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

11:56 Бердыев заявил, что расскажет о своём будущем в «Рубине» после матча с «Краснодаром» Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию в некоторых СМИ, согласно которой он покинет команду по окончании сезона.