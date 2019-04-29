Вести Оригинал

Вести: соцсети бурно отреагировали на ругательства министра в адрес жителей Донбасса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Заявление министра соцполитики Андрея Ревы о том, что ему «абсолютно не жаль» жителей восточных районов Украины, однако он сочувствует семьям украинских военных, которые были «убиты там из-за этих мразей», вызвало бурную реакцию в соцсетях и медиасфере. Как сообщают «Вести», возмущённые комментаторы также припомнили украинскому чиновнику его слова о том, что «украинцы слишком много едят», и призвали его выйти из правительственного мерседеса и попробовать выжить на пенсию или пособие.
Вести: соцсети бурно отреагировали на ругательства министра в адрес жителей Донбасса
Reuters

Обнародованное на Пасху заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы, который в интервью иностранному телеканалу назвал жителей Донбасса «мразями» и подчеркнул, что ему их не жалко, уже разлетелось за пределами страны и успело наделать немало шума в соцсетях и медиасфере, пишут «Вести». Пользователей социальных сетей и журналистов возмутили подобные выражения украинского высокопоставленного чиновника, сюжет с участием которого вышел в эфире телеканала ВВС и был показан по всему миру, отмечается в статье.   

В беседе с корреспондентом ВВС министр также подчеркнул, что ему не жаль тех граждан, которые находятся на территориях, не контролируемых Киевом, и не получают социальных выплат. «Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там из-за этих мразей», — заявил Рева.   

Подобные слова члена украинского правительства спровоцировали множество возмущённых комментариев, сообщают «Вести». В частности, журналистка ВВС Ольга Мальчевская, которая готовила к эфиру этот сюжет с участием Ревы, призналась, что она сама была шокирована такими высказываниями украинского министра. В социальных сетях также появилось много негативных откликов, говорится в статье.   

Надо отдать должное комментаторам: они в ответ не покрывают чиновника площадной бранью, отмечают «Вести». Однако многие рекомендуют министру попробовать самому отказаться от правительственных льгот и прожить «пусть даже на две пенсии в месяц». Кроме того, комментаторы также вспоминают, как Рева уже несколько раз заявлял о том, что украинцы «слишком много едят», подчёркивается в статье: «Людей интересует, а не слишком ли много кушает сам Рева? Может, это он от голода так пухнет? И у него именно на почве голода помутнение случилось?»  

Журналисты также призывают чиновника выйти из мерседесов и правительственных кабинетов и вспомнить, что в зоне вооружённого конфликта на востоке Украины до сих пор постоянно гибнут мирные жители, в том числе невинные дети, а у людей, которые там находятся, нет возможности достойно зарабатывать себе на жизнь, сообщают «Вести». Между тем в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность выдавать паспорта РФ «по упрощённой процедуре» не только жителям Донбасса, но и всем желающим украинцам, отмечается в статье.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Вести Украина Европа
теги
беженцы вооруженный конфликт ДНР Донбасс Донецк информационная война ЛНР пенсионер пенсия правительство Россия русофобия скандал убийство Украина экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров