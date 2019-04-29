Вести: соцсети бурно отреагировали на ругательства министра в адрес жителей Донбасса

Заявление министра соцполитики Андрея Ревы о том, что ему «абсолютно не жаль» жителей восточных районов Украины, однако он сочувствует семьям украинских военных, которые были «убиты там из-за этих мразей», вызвало бурную реакцию в соцсетях и медиасфере. Как сообщают «Вести», возмущённые комментаторы также припомнили украинскому чиновнику его слова о том, что «украинцы слишком много едят», и призвали его выйти из правительственного мерседеса и попробовать выжить на пенсию или пособие.
Обнародованное на Пасху заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы, который в интервью иностранному телеканалу назвал жителей Донбасса «мразями» и подчеркнул, что ему их не жалко, уже разлетелось за пределами страны и успело наделать немало шума в соцсетях и медиасфере, пишут «Вести». Пользователей социальных сетей и журналистов возмутили подобные выражения украинского высокопоставленного чиновника, сюжет с участием которого вышел в эфире телеканала ВВС и был показан по всему миру, отмечается в статье.
В беседе с корреспондентом ВВС министр также подчеркнул, что ему не жаль тех граждан, которые находятся на территориях, не контролируемых Киевом, и не получают социальных выплат. «Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там из-за этих мразей», — заявил Рева.
Подобные слова члена украинского правительства спровоцировали множество возмущённых комментариев, сообщают «Вести». В частности, журналистка ВВС Ольга Мальчевская, которая готовила к эфиру этот сюжет с участием Ревы, призналась, что она сама была шокирована такими высказываниями украинского министра. В социальных сетях также появилось много негативных откликов, говорится в статье.
Надо отдать должное комментаторам: они в ответ не покрывают чиновника площадной бранью, отмечают «Вести». Однако многие рекомендуют министру попробовать самому отказаться от правительственных льгот и прожить «пусть даже на две пенсии в месяц». Кроме того, комментаторы также вспоминают, как Рева уже несколько раз заявлял о том, что украинцы «слишком много едят», подчёркивается в статье: «Людей интересует, а не слишком ли много кушает сам Рева? Может, это он от голода так пухнет? И у него именно на почве голода помутнение случилось?»
Журналисты также призывают чиновника выйти из мерседесов и правительственных кабинетов и вспомнить, что в зоне вооружённого конфликта на востоке Украины до сих пор постоянно гибнут мирные жители, в том числе невинные дети, а у людей, которые там находятся, нет возможности достойно зарабатывать себе на жизнь, сообщают «Вести». Между тем в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность выдавать паспорта РФ «по упрощённой процедуре» не только жителям Донбасса, но и всем желающим украинцам, отмечается в статье.
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