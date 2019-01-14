Штурмовать и выселять: ветеран АТО предложил радикально решить вопрос Донбасса

Закончить войну в Донбассе может только полноценный штурм региона украинской армией, уверен ветеран конфликта Виталий Аверин. Как пишет «Обозреватель», он также заявил, что после победы Украине также нужно будет зачистить Донбасс от всех сторонников русского мира.
Только полноценный штурм Донбасса силами украинской армии может закончить войну, и договариваться с врагом не нужно. Как передаёт «Обозреватель», такое мнение выразил ветеран АТО Виталий Аверин. По его словам, Минские соглашения и новогодние перемирия ни к чему не приведут.
«Надо заканчивать уже эту войну. А то, что скажут, что русские опять вклинятся и не получится. Да получится! У нас армия сильная», — заверил Аверин.
Решить же вопрос с пророссийскими настроениями в регионе после победы очень просто, считает ветеран. Необходимо просто вывезти оттуда всех фанатов так называемого русского мира.
«Те люди, которые там находятся, их надо отправлять... да хоть на Мадагаскар. Потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть этот ополченец, или фанат русского мира», — пояснил он.
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