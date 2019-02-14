СТРАНА.ua: большинство украинцев готовы к компромиссу с Донбассом

Около 70% украинцев готовы согласиться на диалог с самопровозглашёнными республиками Донбасса ради установления мира. Однако, как пишет «Страна.ua», согласно результатам исследования, проведённым Центром Разумкова, большую часть возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве, украинцы называют неприемлемыми.
Около 70% украинских граждан готовы согласиться на компромисс с Россией и самопровозглашёнными республиками, ради установления мира, за продление силового решения конфликта высказались лишь 17% украинцев. Как пишет «Страна.ua», такие данные получили специалисты социологической службы Центра Разумкова по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно опросу, на любые компромиссы ради мира в Донбассе согласны только 16% опрошенных. При этом среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые поступки ради мира — таких 46%, а также меньшая поддержка силового решения конфликта — 10%.
Однако, отмечает издание, большую часть возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве, украинцы называют неприемлемыми. Самым непопулярным вариантом и для жителей Донбасса, и для граждан Украины является проведение выборов, амнистия всех участников боевых действий и формирование силовых органов только из местных представителей.
Для жителей Донбасса, а также Южного и Восточного регионов Украины самым удобным вариантом является предоставление неподконтрольным Киеву регионам особого статуса, придание русскому языку статуса государственного, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и восстановление путей сообщения и торговли.
Большинство жителей Украины считают, что самыми эффективными мерами для достижения мира является восстановление нормальной жизни (30%) и международное давление на Россию (32%).
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