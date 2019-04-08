Euronews: в Донецке отпраздновали пятилетие провозглашения независимости ДНР

Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка, чтобы отпраздновать пятилетие провозглашения «Декларации о государственной самостоятельности Донецкой народной республики». Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заверил собравшихся, что будет продолжать долгий путь «возвращения на Родину», передаёт Euronews.

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье у Дома правительства в центре Донецка, чтобы отметить пятилетие самопровозглашённой Донецкой народной республики. 6 апреля 2014 года протестующие заняли здание областной администрации, выразив несогласие с новым курсом украинских властей. 7 апреля здесь же была зачитана «Декларация о государственной самостоятельности Донецкой народной республики».

ДЕНИС ПУШИЛИН, глава самопровозглашённой ДНР: Нам нужно возвращение на Родину. Очень часто на митингах тогда звучало: «Крым — Донбасс — Россия — референдум»! Наш путь дольше, но мы идём...

Возвращение контроля над Донбассом стало одной из главных тем предвыборной президентской кампании на Украине. Пётр Порошенко предоставил жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР возможность голосовать в первом туре 31 марта. Для этого, правда, им необходимо было выехать на подконтрольные Киеву территории, где были открыты избирательные участки.

С начала конфликта на востоке Украины погибли до 13 тысяч человек, от 27 до 30 тысяч получили ранения, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2019 года.