В результате взрыва в Донецке скончался лидер ДНР Александр Захарченко, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Российская сторона винит в этом «подлом убийстве» правительство Украины, однако Киев отрицает свою причастность. Расследованием преступления, классифицированного как международный теракт, занялся Следственный комитет России.

В Донецке при взрыве бомбы в кафе был убит лидер ополчения Александр Захарченко, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Российский МИД возлагает ответственность за произошедшее на руководство Украины. Правительство в Киеве, в свою очередь, отрицает эти обвинения.

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал убийство Захарченко как «подлое» преступление. «Те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта», — цитирует издание слова лидера Кремля.

Расследование преступления возглавляет Следственный комитет российского правительства, сообщается в статье. Убийство Захарченко классифицировано как международный террористический акт. По данным новостного агентства Донецка, Захарченко погиб вследствие теракта.

При взрыве также пострадал заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев. На место его преемника на экстренном заседании Совета министров был временно назначен Дмитрий Трапезников. С 2014 года ополченцы контролируют восток Украины и провозгласили Донецкую народную республику, не признанную на международном уровне, напоминает немецкий портал.

По заявлению российского МИД, у России есть все причины полагать, что за убийством стоит руководство в Киеве. Смерть Захарченко показала, что украинское правительство решило принять участие в кровавой борьбе. Кроме того, оно нарушило своё обещание искать мирное урегулирование ситуации.

По словам официального представителя украинских спецслужб, все обвинения, звучащие со стороны России, неправда: «По нашим данным, это результат внутренней борьбы, которая уже несколько лет продолжается между террористами и их российскими покровителями».

Как напоминает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Александру Захарченко было 42 года. Ранее он работал электромехаником на шахте, а с 2014 года возглавил ДНР. Народное голосование помогло Захарченко утвердиться на этом посту. Повстанцы взяли контроль над востоком Украины после того, как в Киеве произошёл кровавый переворот, отмечается в статье.