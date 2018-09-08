RFI: представительство ДНР во Франции осложнит оношения Парижа с Киевом

Французский суд отказался закрывать «Представительский центр Донецкой народной республики во Франции». Как отмечает журналист RFI, хоть это и общественная организация, а не официальное представительство, и это решение не означает официального признания ДНР, сам факт грозит осложнить отношения между Киевом и Парижем.

В отношениях между Францией и Украиной грянул «гром среди ясного неба», пишет на своём сайте RFI. Суд города Экс-ан-Прованс признал законным открытие «Представительского центра Донецкой народной республики во Франции». По мнению автора статьи, это событие несёт в себе проблему политического характера.

Украинцы давно обвиняли Францию в излишней снисходительности к России и политике Владимира Путина. И хотя французский суд на этот раз руководствовался вовсе не политическими соображениями, а правом людей на создание общественных организаций, это решение повлияет на мнение украинцев не лучшим образом.

Этим центром руководит бывший депутат крайне правого толка, и теперь он может продолжать свою работу, как и подобного рода организации в Италии, Греции и Австрии, отмечает автор статьи. Деятельность образования намерены посвятить представлению интересов частично признанной республики, которую, впрочем, во Франции не считают за отдельное государство.

Министерство иностранных дел Украины пока не высказало официальной реакции на это событие. И хотя это решение совсем не означает официального признания, и Париж ещё может его оспорить, для Донецка оно пришлось в самый раз, ведь после убийства его лидера Александра Захарченко положение региона пошатнулось, пишет RFI.