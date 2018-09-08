RFI: представительство ДНР во Франции осложнит оношения Парижа с Киевом
В результате дорожно-транспортного происшествия в Абхазии погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия.
В Египте впервые открыли для туристов гробницу периода Древнего царства.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера советовался с экс-наставником «Челси» Антонио Конте о приглашении Терри бывшего капитана лондонского клуба Джона Терри в российский коллектив.
В аварии, произошедшей на территории Грузии, погиб гражданин России, ещё трое пострадали. Они были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского МЧС.
Сборная Испании по футболу одержала волевую победу над национальной командой Англии в матче Лиги наций УЕФА.
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о смерти 16-летнего палестинца, который пострадал во время стычки с израильскими военными. Об этом сообщает Associated Press.
Сборная России по плаванию в составе Владимира Морозова, Даниила Маркова, Марии Каменевой и Елизаветы Клеванович завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 4х100 метров кролем на этапе Кубка мира в Казани.
Автор скандального автогола в третьем дивизионе экс-футболист клинского клуба «Титан» Аршен Цаголов рассказал, зачем специально забил мяч в свои ворота.
Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане ночью и днём в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Избирательные участки на выборах губернатора открылись на Чукотке в 08:00 по местному времени 9 сентября (23:00 мск 8 сентября), сообщает РИА Новости.
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением тропического шторма «Флоренция». Об этом сообщает Associated Press.
Боец смешанных единоборств американец Мелвин Гиллард нокаутировал посетителя одного из ночных клубов Денвера.
В Башкирии завели уголовное дело из-за падения восьмилетнего ребёнка с аттракциона, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Стали известны самые популярные в России автомобили премиум-класса за август 2018 года. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в беседе с kp.ru прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказал гуманитарную помощь жителям на западе провинции Хомс, сообщает ФАН.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не собирается спрашивать у России или лично у российского лидера Владимира Путина разрешения на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Российские пловцы Даниил Пахомов и Кирилл Пригода завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира в Казани.
В южных районах Кировской области 8—10 сентября сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность, сообщает progorod43.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Число случаев незаконной вырубки леса в Удмуртии снизилось за семь месяцев 2018 года на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом было заявлено на выездном заседании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными заготовкой, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины.
В селе Широкая Балка в Краснодарском крае пассажирский автобус снесло в море селевым потоком, сообщает портал «Юга.ру».
В посольстве России в Великобритании сообщили, что Лондон отказывается сотрудничать в расследовании смерти бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова.
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что экс-капитан лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри в скором времени станет игроком московского «Спартака».
Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому отказано в получении греческой визы. Об этом сообщает ТАСС.
Российская пловчиха Юлия Ефимова стала победителем на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира в Казани.
В Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда.
На переезде Черусти — Кривандино Казанского направления Московской железной дороги столкнулись поезд и легковой автомобиль, сообщила пресс-служба МЖД.
Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс и представитель Великобритании Джейми Маррей одержали победу над полячкой Алисией Росольской и хорватом Николой Мектичем в финале турнира смешанных пар US Open.
Московский театр Романа Виктюка представит спектакль «Нездешний сад. Рудольф Нуреев» в Санкт-Петербурге 15 сентября. Об этом сообщает Newinform.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Фильм «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона удостоен главной награды 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». Об этом сообщает Rai News.
В Египте суд утвердил смертный приговор для 75 членов группировки «Братья-мусульмане»*, включая её лидеров, за участие в беспорядках и провокациях во время протестов 2013 года.
Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерения Центробанка пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.
Российский пловец Владимир Морозов стал обладателем трёх золотых медалей на этапе Кубка мира в Казани.
В Балашихе намерены создать самый большой верёвочный парк в Московской области, сообщает телеканал «360».
Союз журналистов России (СЖР) наградил арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского премией «Камертон» имени Анны Политковской. Об этом передаёт РИА Новости.
Экс-обладатель временного чемпионского титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе приговорён к десяти годам тюрьмы судом США.
Прибывшая в Крым американская делегация посетила Ливадийский дворец — бывшую южную резиденцию российских императоров, которая находится на берегу Чёрного моря в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе.
Ещё около 80 сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В Пентагоне заявили, что готовы предложить свой план по борьбе с террористами в сирийской провинции Идлиб.
На месте гибели главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко установлен мемориальный камень. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский пловец Ярослав Потапов завоевал золото на дистанции 1500 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Казани.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал информацию о том, что американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт так называемого перехватчика гиперзвукового оружия.
В рамках Восточного экономического форума пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022», сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Сын поэта, барда и актёра Владимира Высоцкого в беседе с НСН рассказал о фотовыставке конкурса «Высоцкий. Фест», которая открылась в Москве.
Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу требует взыскать с птицефабрики «Среднеуральская» штраф, сообщает URA.RU.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудила вопрос защиты детей с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, сообщает RIA56.
Сборная Швейцарии по футболу на своём поле разгромила национальную команду Исландии в матче первого тура Лиги наций УЕФА.
Член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность «оттепели» в отношениях России и Украины.
Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты» за главную женскую роль. Она снялась в фильме «Человек, который удивил всех».