Guardian: Зеленский пообещал украинский паспорт тем, кто «страдает» в России

Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина об упрощении получения российского паспорта украинцам, сообщает The Guardian. Политик предложил всем, кто «страдает» под руководством Кремля, гражданство страны со «свободой слова, и свободными СМИ, и интернетом».
Комедиант Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина упростить получение гражданства России для украинцев, пообещав выдавать украинские паспорта всем, кто «страдает» под руководством Кремля, сообщает The Guardian.
Издание напоминает, что Путин рассказал об упрощенной схеме получения российских паспортов не только для жителей ДНР и ЛНР, но и для всех жителей Украины. Зеленский, готовящийся занять пост президента страны уже в июне, недолго оставался в стороне, ответив будущему коллеге в социальной сети Facebook.
Так, помимо того, что он выразил готовность «предоставлять гражданство всем, кто страдает от авторитарных и коррумпированных режимов», он также отметил, что в отличие от россиян у украинцев есть «свобода слова, и свободные СМИ, и интернет».
«Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов», — добавил Зеленский.
Политик подчеркнул, что с Украиной не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления.
При этом «новичок в политике» отметил, что готов к переговорам с «сепаратистами» на востоке Украины при участии России и Запада. The Guardian пишет, что хотя Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах, российский лидер заявил, что готов к обсуждению минских соглашений и возможного разрешения ситуации в Донбассе.
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